OPPO Find X8ÏµÁÐÐÂÆ··¢²¼»á½øÈëµ¹¼ÆÊ±½×¶Î£¬¶à¿îÐÂÆ·ÇÀÏÈ¿´

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³ýÁËÊÖ»ú²úÆ·£¬´Ë´Î·¢²¼»á»¹½«ÍÆ³öÒ»ÏµÁÐÒÆ¶¯ÖÇÄÜÉúÌ¬ÐÂÆ·¡£OPPO Pad 4 Pro ½«ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÇ¿´óµÄÆ½°åÌåÑé£¬ÔÚÐÔÄÜ¡¢ÆÁÄ»ÏÔÊ¾¡¢Ó°ÒôÓéÀÖµÈ·½Ãæ¿ÉÄÜ»áÓÐ½øÒ»²½µÄÓÅ»¯ºÍÉý¼¶;OPPO Watch X2 Mini ×÷ÎªÖÇÄÜÊÖ±í²úÆ·£¬ÓÐÍûÔÚÐøº½¡¢½¡¿µ¼à²â¹¦ÄÜÒÔ¼°Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ¸øÏû·ÑÕß´øÀ´¾ªÏ²;OPPO Enco Free4 ¶ú»úÔò¿ÉÄÜÔÚÒôÖÊ¡¢½µÔëÐ§¹ûÒÔ¼°Åå´÷ÊæÊÊ¶ÈµÈ·½ÃæÓÐËùÍ»ÆÆ£¬ÎªÓÃ»§´òÔìÓÅÖÊµÄÒôÆµÌåÑé¡£
´ËÍâ£¬±¾´Î OPPO ·¢²¼»á»¹»áÍÆ³öOPPO ´ÅÎüÄÜÁ¿¿¨AirÒÆ¶¯µçÔ´ 5000mAh£¬100WÐ¡·½Æ¿³¬¼¶ÉÁ³ä³äµçÆ÷Ì××°£¬Åä±¸µÄ´ÅÁ¦¼¯½áÏßÖ§³Ö 10A ´óµçÁ÷ÒÔ¼° SUPERVOOC ³¬¼¶ÉÁ³ä£¬²¢¾ß±¸×Ô¾í´ÅÎüÊÕÄÉ¹¦ÄÜ£¬ÓÅ»¯ÁË±ãÐ¯ÌåÑé¡£
4 ÔÂ 10 ÈÕ 19:00£¬OPPO Find X8 ÏµÁÐôßÒÆ¶¯ÖÇÄÜÉúÌ¬ÐÂÆ··¢²¼»á½«ÕýÊ½À¿ªá¡Ä»£¬ÖÚ¶àÐÂÆ·½«Ò»Ò»ÁÁÏà£¬¾´ÇëÆÚ´ý¡£
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