电竞旗舰红魔8S Pro+上手评测：高能进化，主打一个全能体验

【天极网手机频道】犹记得去年年底红魔8 Pro系列推出之时凭借跑分、稳帧、温控、续航等强大的产品力横扫各大评测榜单，实力强悍。近日，红魔推出红魔8S Pro系列，作为“性能天花板”的代名词，红魔8S Pro+在产品美学、性能体验、充电续航、影像日常等全方位进化，使其整体表现更全能。



红魔8S Pro+

外观

天极网拿到的是红魔8S Pro+氘锋透明版，航空铝中框触感极为细腻，打磨极其精细的中框边缘与略高于中框的屏幕与后盖，这样会形成一个不硌手的过渡，再加上仅有228g的重量和 8.9mm的厚度，即便是长时间握在手上也不会觉得不舒适。红魔8S Pro+还拥有触控采样率高达520Hz的双独立IC触控肩键，能够一键实现复杂的自定义操作与设置。此外，红魔8S Pro+内置了双X轴线性马达、3.5mm 耳机孔、电竞3麦克风设计等配置，让游戏操控和体验都有更立体的感觉。



红魔8S Pro+

背部散热风道及机身纹理都进行了全面优化，风道增加金属上盖，在增加散热材料面积的同时风道内部不再可视;字符与镀银螺钉在92%高透玻璃之下清晰可见;肩键、风扇上的 RGB 灯效也一如既往的体现着红魔独特的电竞氛围，RGB 灯效支持1680万色，4096级亮度可调，灯效细腻丰富，呼吸常亮随心选择，另一组灯带是居中的“REDMAGIC”LOGO，灯带颜色可自定义，整体透出速度感与竞技感，简直是为游戏而生的设计。



红魔8S Pro+

正面是一块堪称“电竞屏幕最优解”的 6.8 英寸 AMOLED 屏下式柔性直屏，解决了当下前摄隐藏问题、前摄区显示效果问题、前摄拍摄效果等行业难题，拥有极窄四边框与93.7%的高屏占比。



红魔8S Pro+

当然，作为“电竞屏幕最优解”，红魔8S Pro+的这块屏幕支持最高120Hz的三档调节刷新率、最高960Hz多指控采样率、1300nit 峰值亮度、色准△E<1、10Bit色深、DCI-P3 100%广色域、2480*1116分辨率、1440Hz PWM高频调光以及DC调光双护眼调光等多项顶尖技术，无惧暗光、逆光、强光等环境，显示效果都清晰可见。这不仅仅是红魔史上屏显素质最好的一块屏幕，也是红魔打造出最适合游戏玩家的屏幕。

性能

高通骁龙8 Gen 2作为安卓阵营中最强的主控，其性能和能效方面的出色表现成为很多安卓旗舰手机的首选。不过这一次红魔8S Pro+首发搭载了更强悍的第二代骁龙 8 移动平台高频版，采用台积电 4nm 工艺制程，CPU 超大核的频率从3.2GHz 提升至3.36GHz，GPU频率从 680MHz 提升到719MHz，安兔兔跑分成绩超168万，成为红魔8S Pro+强悍性能表现的基础。



安兔兔跑分

同时与满血版 LPDDR5x、UFS4.0组成性能铁三角，提供16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1T以及行业首发的24GB+1T大存储组合;配合红魔自研红芯R2游戏芯组成最强双芯组合，一颗负责性能释放，一颗负责极致操控，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。

强悍的性能配置让红魔8S Pro系列依旧拥有天花板级别的稳帧表现。在热门手游《王者荣耀》的实际测试中稳定流畅，平均帧率为120.72FPS。加上红魔8S Pro+本身的触感、震感、灯效、声效体验均不错，跟手性强，灵敏度也高，带来了极致稳帧的沉浸式游戏体验。



《王者荣耀》平均帧率图

散热方面也无需担心，红魔8S Pro+采用的是ICE12魔冷散热系统，3D冰阶双泵VC配合屏下石墨烯、最高达20000转/分鲨鱼鳍高速离心风扇、全贯穿式风道，与航空铝中框、超柔高导热稀土、屏下铜箔、高导热凝胶、复合石墨烯、超导铜箔组成10层散热结构，可以有效的降低核心温度，保证手机快速“冷静”，以及性能的满血输出。

影像

虽然是一款电竞手机，但是红魔8S Pro+在影像方面也毫不含糊。前置是一颗1600万像素屏下摄像头，后置则由5000万像素主摄+200万像素微距镜头+800万像素广角三星 GN5超感光主摄组成，1/1.57 英寸大底在对焦速度、暗光拍摄、HDR 等方面有不俗表现。



红魔8S Pro+



红魔8S Pro+拍摄样张



红魔8S Pro+拍摄样张



红魔8S Pro+拍摄样张

整体来看，在红魔8S Pro+的高像素主摄下样张画面没有丢失太多的细节，暗光场景中没有出现眩光和“鬼影”等情况，噪点控制处理非常到位，接近人眼所见景象，整体画面的清晰度与纯净度更高。

充电与续航

红魔8S Pro+的“能量配方”是采用了5000mAh 双电芯大电池+165W 魔闪快充组合，在实际的充电测试当中10分钟可充至82%，完成充电仅需14分钟。同时其还配备了CUBE高能低耗能量魔方，在轻度场景节省更多电，在重度场景发挥更高性能，提升续航时长。



红魔8S Pro+充电实测(数据仅供参考)

基于高效的散热系统、出色的功耗控制等优势，红魔8S Pro+的续航水平也非常让人满意。模拟大家日常使用手机频率一天之后得出以下的续航数据与充电速度数据。60分钟的游戏消耗19%的电量，但是充电“回血”10分钟即可恢复82%的电量，也就是说只需要充电十分钟，就足以提供4小时左右的续航，即便是重度使用手机的情况下也可以利用碎片化的时间充电，满足用户对长续航的要求。



红魔8S Pro+续航实测(数据仅供参考)

针对高刷背景下功耗过大的问题，红魔8S Pro+也基于CUBE系统的优化，保证性能稳定输出的同时也确保了低功耗，打破性能与续航不可兼得的技术悖论，还搭配红魔的全链路充电保护系统，让快充更安全。

总结

红魔8S Pro+作为8 Pro的全面升级之作，不仅首发骁龙8 Gen2高频版，性能再次突破，在外观、续航、系统等方面也进行重点升级，日常体验层面大幅提升，让红魔8S Pro+在全方位进化后既是一台电竞性能旗舰，也是一台全能的日常使用主力机。