赋能超1000万辆汽车！OPPO以闪充技术定义出行快充新体验

【天极网手机频道】在科技飞速发展的当下，快充技术已然成为智能设备与现代出行领域不可或缺的关键支撑。自 2014 年 OPPO VOOC 闪充技术惊艳亮相并投入商用以来，便以其卓越的安全性与高效性，持续改写着行业安全快充的标准，一路领航前行。

OPPO 对技术研发的执着与投入，铸就了其在快充领域的深厚技术底蕴。基于独特的 “低压直充” 架构与精心构建的五重安全防护体系，OPPO 在全球展开了全方位的专利布局，与充电相关的全球专利申请量已超 3900 件，成功获授权专利更是突破 2500 件大关，为技术的持续创新与应用筑牢了坚实壁垒。

OPPO 深知技术开放共享的力量，秉持着让创新成果惠及每一位用户的理念，积极与行业伙伴携手共进。截至目前，已累计向 60 余家企业慷慨开放闪充专利许可。在蓬勃发展的车机领域，OPPO 通过专利授权合作，联合车企、芯片及模组厂商，全力构建车载快充生态，成果斐然。如今，全球搭载 OPPO 闪充专利技术的汽车数量已突破 1000 万辆，这一数字不仅是 OPPO 技术实力的有力见证，更是其在车载快充领域影响力的生动体现。

OPPO 智行经理总经理章欣表示：“技术开放的核心目标，就是让创新成果普惠用户。未来三年，我们的目标是让 VOOC 闪充技术覆盖国内 80% 以上的汽车，并加快向海外市场拓展的步伐。” 为实现这一目标，OPPO不断加快技术上车的速度。早在 2020 年，OPPO 就极具前瞻性地将 SUPERVOOC 超级闪充与 AIRVOOC 无线闪充技术引入车载快充领域，迅速获得众多车企的青睐。SUPERVOOC 超级闪充已成功应用于 4 家车企的 7 款车型，AIRVOOC 无线闪充技术更是广泛搭载于 21 家车企的 160 余款车型，在国内，平均每 4 辆乘用车中就有 1 辆支持 OPPO AIRVOOC 无线闪充技术，足见其普及程度之高。

2024 年，OPPO 与车企的合作再结硕果，比亚迪仰望品牌车型正式接入 OPPO SUPERVOOC 超级闪充和 AIRVOOC 无线闪充，实现了充电体验的跨越式升级。无独有偶，小米汽车也与 OPPO 达成车载快充领域的专利许可授权合作，不久后，小米汽车也将搭载 OPPO AIRVOOC 无线闪充技术，为用户带来更便捷的充电体验。

未来，OPPO 将继续秉持开放合作的态度，与合作伙伴紧密携手，深度挖掘快充技术在智慧出行领域的无限潜力，致力于为消费者打造 “随时满电” 的无忧出行体验。同时，OPPO 将以知识产权为创新保驾护航，持续深耕，构建长期健康、可持续发展的知识产权生态，充分释放技术开放的产业价值，推动整个产业蓬勃发展，引领全球安全快充技术迈向新的巅峰。