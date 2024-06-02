OPPO与卡卡共襄盛举，共同见证欧冠决赛分量时刻

【天极网手机频道】在历史悠久的伦敦温布利球场，备受瞩目的2023/24赛季欧冠决赛正式打响，最终皇家马德里2-0击败多特蒙德，成功夺得本赛季冠军。至此，皇马赢得了队史第15个欧冠冠军奖杯。作为欧冠联赛的全球合作伙伴，OPPO携手其全球品牌大使、巴西传奇球星卡卡，与全球足球粉丝一同，通过顶级影像旗舰Find X7 Ultra，共同见证2023/24年欧冠联赛最终的夺冠分量时刻。

OPPO Find X7 Ultra 6X拍摄

OPPO旗舰影像，见证欧冠对决瞬间

OPPO Find X7 Ultra影像旗舰以其卓越的四主摄双潜望技术，重新定义了移动影像的终极形态，其哈苏大师镜头群和超光影图像引擎，为用户带来了前所未有的影像体验，让精彩瞬间触手可及。为了与全球球迷共享那些精彩绝伦的难忘时刻，OPPO更在决赛期间借助温布利体育场的大屏幕，展示OPPO超影像大赛获奖作品，向全世界带来了一场精彩的影像艺术盛宴。

OPPO Find X7 Ultra拍摄的欧冠现场分量时刻

在现场的OPPO x UEFA影像专区，更展出了一些由欧冠联赛摄影师使用OPPO Find X7 Ultra捕捉的欧冠现场精彩画面，让球迷可以近距离欣赏这一赛季中一些最令人震撼的分量时刻。欧洲足球联盟赞助和许可负责人Guillaume Sabran表示：“与OPPO的合作是一段精彩的旅程，OPPO以其尖端的成像技术，为球迷带来了更深层次的欧洲冠军联赛体验。在过去两年中，OPPO已经成为欧洲足球联盟合作伙伴家族中的杰出成员。”

与OPPO共上场，点燃欧冠热情

在活动现场，OPPO专门设置了OPPO X UEFA 沉浸式主题空间。OPPO全球品牌大使卡卡在现场与球迷亲切互动并合影，还与特别邀请的魔术师一同为球迷带来精彩纷呈的活动。此外，OPPO更为足球爱好者提供了丰富的欧洲冠军联赛体验，通过OPPO X UEFA 战术板装置，球迷可以扮演球队教练的角色，在助教的协助下排兵布阵，帮助你的球队赢得决赛，仿佛亲自参与了一场酣畅淋漓的球赛;桌面足球也没有缺席，观众在休憩的时候，邀上三五好友，随时可以进行一场桌面足球比赛。

卡卡与现场球迷交流

OPPO更在现场布置了专门的产品展区，球迷们在感受世界顶级足球比赛激情氛围的同时，更能随时体验OPPO最新的智能手机和智能设备。球迷还可以模拟成为2024年欧洲冠军联赛决赛的两支队伍――多特蒙德和皇家马德里其中的一员，使用OPPO Find X7 Ultra在仿制的球队长椅上，留下自己的影像，更能体验到备受好评的AI消除功能。

球迷在冠军节OPPO展位留影

为青少年助力，共铸足球梦想

在欧冠的热烈氛围中，此前5月30日，OPPO更与欧洲冠军联赛联合，在伦敦举办了一场慈善足球赛，五名印尼球员与卡卡等五位传奇球员同场竞技。赛后，所有球员签名的比赛球衣进行了拍卖，所得款项用于支持印尼青少年足球的发展。

左起，皮雷、卡洛斯、卡卡、西多夫

这场5V5慈善足球赛不仅是对足球运动热爱的庆祝，更是OPPO对体育慈善事业承诺的体现。OPPO致力于激励和赋能更多年轻足球运动员，为他们提供追求梦想所需的资源和支持。正如此前在国内，OPPO携手卡卡，与前中国女足队长、现任女足U20国家队教练王坤，各自以教练兼队长身份带领一支青少年女足队亮相贵州“村超”赛场，通过“逐梦”青少年女足公益赛，助力中国青少年女子足球运动发展。

欧洲冠军联赛被誉为全世界最高竞技水平的俱乐部杯赛，代表着欧洲俱乐部足球最高荣誉。OPPO作为行业的领先者，连续两个赛季赞助欧洲冠军联赛，不仅是对足球运动的支持，也是OPPO品牌精神的体现。未来，OPPO将继续在AI和移动影像技术领域持续创新，践行“科技为人，以善天下”的品牌使命，让球迷更加深入地体验世界级体育赛事的激情与活力，为青少年足球事业的发展贡献自己的力量。