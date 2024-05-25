周意保、鳃鳃空降O粉夏夜漫谈，久违的O粉活动宣告重启共创未来

【天极网手机频道】Reno系列作为OPPO旗下备受瞩目的产品线，一直以来都是科技与潮流的代名词。新机于23日亮相后在手机圈掀起了不小的热潮。此次发布的Reno12系列，不仅继承了前代产品的优秀基因，更在多个方面进行了创新和升级。发布会后，OPPO邀请了多位O粉在杭州参加了O粉夏夜漫谈活动，宣告久违的0粉活动正式重启。

天极网从OPPO内部获悉，本次O粉夏夜漫谈活动邀请了50余位O粉参加，周意保及高管团队也空降活动现场，与OPPO用户进行了面对面的交流。以往OPPO一直有通过社交媒体、论坛等线上形式，与用户保持着交流沟通。通过0粉活动等线下形式，通过面对面的交流和互动，更进一步了解用户的深层次需求与真实想法，让用户感受到了OPPO对于用户的真诚和用心。0粉活动的重启，无疑为OPPO与用户之间搭建了一个更加紧密的交流平台。

OPPO在产品打造上是“听劝的”，用户的痛点与迫切的需求，OPPO会想方设法去攻克。实际上，从外观设计到硬件配置，从拍照效果到系统体验，都是OPPO基于用户反馈，融合OPPO对于科技与潮流的深刻理解和追求打造而成。如此次Reno12系列所带来的AI闭眼修复、AI消除、AI录音摘要等等创新功能，就是根据用户以及媒体反馈“量身定制”。

比如AI闭眼修复，就是针对用户合影闭眼的痛点，Reno12系列能够智能识别合影中的闭眼表情，并一键完成“睁眼”修复，从而还原合影的最佳时刻。这一技术基于OPPO自家的AI大模型，通过深度学习和分析大量人脸数据，精准还原面部细节，生成逼真的睁眼效果。

针对安卓阵营实况照片“能拍不能发”的痛点，Reno12系列打通分享链条，成为首个能在小红书发布实况照片的安卓手机，这一功能使得用户可以更方便地分享生活瞬间。针对拍照路人“误入”的痛点，AI消除可以自动识别并消除图片中的杂物或路人，再生成自然的填充，提供清场式打卡的全新拍摄体验。

其他像AI抠图、AI通话摘要、AI录音摘要、AI文档扫描，小布助手中的小布英语老师、小布面试官等等，这些功能也为用户提供了更多便利，尤其是在学习和职场环境中。

此次O粉夏夜漫谈活动不仅是一次产品体验的分享会，更是OPPO与用户心与心的交流会。通过这种直接的互动，OPPO希望能更加贴近用户，倾听他们的声音，持续为用户带来更好的产品和服务体验。以用户为中心、以用户痛点为目标的工作理念，也让OPPO产品在竞争激烈的手机市场中脱颖而出，赢得了越来越多用户的信赖和支持。OPPO未来也将继续加强与用户之间的联系和互动，倾听用户的声音和需求，为用户创造更多真诚交流的机会。相信在不久的将来，OPPO会为我们带来更多惊喜产品与技术创新，我们拭目以待。