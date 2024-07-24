OPPO A3，一个能扛住99%生活场景的硬核耐用手机

【天极网手机频道】相信大家很多时候都会“手滑”，有可能是手滑点赞，也有可能是手滑摔手机。至于手机摔倒哪里就取决于用户站在哪里，可能是水泥地板，也有可能直接摔进水里了。手机作为我们生活当中必不可少的电子产品，小磕小碰都是很正常的，但有的手机“娇生惯养”，一摔就碎或者一摔就裂，不得不让用户正面贴防摔膜后面带着保护壳，这让机身原本设计好的手感大打折扣。所以拥有一款既实用又能经得住“折腾”的手机，无疑成为了许多人心中的最佳选择。

OPPO A3，一个能扛住99%生活场景的耐用战神。

OPPO A3采用的金刚四角及防撞梁设计，通过加高、加宽、加固优化了产品正反面及中框的结构设计，且增加了抗摔材料，提高了抗摔能力;内里独有的“安全气囊”设计在摄像头、马达、喇叭、电池等关键部件之间添加了大量的泡棉、硅胶垫等缓冲材料进行保护，而且镜头保护圈也高于镜片，二次强化玻璃的加入使摄像头兼具抗摔耐磨的特性，搭配定制的四角全包覆处理手机壳，构成了全方位的保护屏障。而且OPPO A3的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，获得了瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证以及通过18项国家军用标准冲击测试。无论是意外跌落还是日常使用中的磕磕碰碰，OPPO A3这种全方位的防护设计能确保手机内部元件的安全无虞，无疑是为用户带来了更加安心的使用体验。

OPPO A3的正面是一块采用了晶盾玻璃材质的6.7英寸的AMOLED柔性屏，这块屏幕不仅拥有出色的色彩表现力和极高的对比度，全局激发最高亮度可达1200nit，即便是在阳光明媚的户外环境下也能确保画面清晰可见;更重要的是，晶盾玻璃相比普通玻璃综合抗摔能力提升 160%，抗划伤能力相较微晶玻璃提升3倍。曲面中框的设计也为手机赋予了黄金流线曲率，实现了更流畅贴合的圆角设计，超窄边直屏设计不仅有效防止误触，还增强了抗摔性能，大家不另外贴膜也可以，当然，防窥屏另说。

OPPO A3的抗跌耐摔能力也获得权威机构的认可，获得了瑞士 SGS 金标五星整机抗跌耐摔认证以及通过18项国家军用标准冲击测试。无论是意外跌落还是日常使用中的磕磕碰碰，OPPO A3这种全方位的防护设计能确保手机内部元件的安全无虞，无疑是为用户带来了更加安心的使用体验。除了抗摔，OPPO A3还支持 IP65 级防尘防水，如果是不小心掉进水里了，你还可以顺便洗洗干净再捞起来。

OPPO A3 还继承了五大明眸护眼技术，通过国家眼科中心眼健康安全评测体系(ECAP)测试，呵护用户的用眼健康。OPPO 依旧考虑到一些户外用机场景，提供了阳光模式和湿手触控功能，可在雨水、油手、湿手等场景进行有效滑动和点击触控，解决户外用机不便的难题。

更重要的是，OPPO A3在价格上非常亲民，真正做到了“耐造”与性价比的完美结合。在这个物价飞涨的时代能够找到一款既实用又经济的手机实属不易，OPPO A3无疑是最佳选择。