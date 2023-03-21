三种配色探索美学新奥义，全新OPPO Find X6系列尽显精致

熟悉OPPO的朋友都知道，每一代Find的外观设计都力求在美学上带来新意，都是科技与技术相融合的结晶。新一代OPPO Find X6系列也不例外，它这一次基于专业相机元素而打造的“环宇设计”，庞大的摄像模组设计并没有强烈的违和感，整体视觉反而十分均衡与和谐。

在配色上，OPPO Find X6 Pro配有大漠银月、云墨黑和飞泉绿三套全新配色，其中大漠银月配色的“环宇设计”影像模组设计比其他两款配色多了镜头圆环、对焦环刻度两个来自专业相机的设计元素，巧妙传承单反镜头安装的卡扣点，致敬传奇。

镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，细腻丝滑有质感;天际线分层设计，玻璃稍高于金属，使其更有层次感，打造出与强大影像能力相称的干练外观。

Find X6系列依然延续了OPPO典型的绝佳手感，其中大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，整机重量约216g;云墨黑和飞泉绿采用磨砂玻璃材质，坚固强韧、防污抗油，整机重量约 218g。除了外观独具一格，OPPO Find X6 系列还拥有第二代骁龙 8移动平台、后置5000万像素三主摄、100w超级闪充和50w无线闪充等旗舰配置。目前，OPPO Find X6系列已经开启预售，喜欢的朋友不妨多多关注。