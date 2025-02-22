轻薄机身也有大续航！OPPO Find N5 续航表现实测

【天极网手机频道】智能手机不仅承载着我们的日常沟通需求，更成为了娱乐、工作、学习等多方面的全能助手。然而，随着功能的增加，手机的电池续航能力成为了消费者关注的焦点。特别是在折叠屏手机领域，如何在保持轻薄设计的同时，确保强劲的续航，成为了一道难题。而OPPO Find N5的发布无疑是令人满意的答案。

OPPO Find N5在折叠状态下的机身厚度仅为8.93mm，不仅超越了目前市场上所有的折叠屏手机，就算与多数直板旗舰手机相比也毫不逊色，成为全球最薄的大折叠屏手机。

然而，轻薄并不意味着妥协。OPPO Find N5搭载了5600mAh超长续航冰川电池+80W超级闪充组合，基于高通骁龙8至尊版处理器的能效提升，OPPO Find N5在默认智能极速充电模式下，充电10分钟即可从1%的电量充至29%的电量，48分钟左右即可完成充电，特别适合在这快节奏时代里大家利用碎片化的时间充电。

OPPO还采用了高效率供电器件与自研算法，优化系统能量利用效率，显著降低OPPO Find N5后台耗电。为了进一步验证续航实力，我们在OPPO Find N5满电状态下模拟了大家平时最常使用的短视频平台、网页浏览、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行听音乐、在线视频、游戏、微信社交各1小时以及待机8小时的续航测试。

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后OPPO Find N5剩余电量为62%，续航能力无需担忧。即使在开启多项功能和应用的情况下，OPPO Find N5的电量消耗也相对较低，不论是长时间使用还是高负载应用都能智能管理电源，它都能确保用户“早出晚归不差电”的同时机身依旧轻薄，解决用户长期存在的电量焦虑的问题。

除了有线充电外，OPPO Find N5还支持50W无线闪充以及10W反向充电功能。其中50W无线闪充配备了业内最薄的0.18mm无线充电线圈，支持超过160个车型的无线充电，满足了用户多场景的快速补能需求。无论是在家中、办公室，还是在汽车里都能轻松实现无线充电，为用户提供了极大的便利;10W反向充电功能的加持可以让OPPO Find N5随时为耳机、手表等设备救急，在车载、家用磁吸场景下同样能实现高功率输出，真正做到了多设备无缝补能，为用户提供了更加全面的充电解决方案。

OPPO Find N5凭借其极致轻薄的设计和强大的续航能力，成功引领了折叠屏手机的新潮流，它不仅改变了用户对折叠屏手机便携性的认知，更在续航上证明了轻薄机身下也有大电池长续航超可靠的保障。

目前OPPO Find N5已开启预售，提供玉白、缎黑、暮紫三款配色，12GB + 256GB售价 8999元，16GB + 512GB售价9999元;16GB + 1TB(支持卫星通信功能)售价10999元，并于 2 月 26 日正式开售。



首销期间预订并购买的用户，最高可享受 24 期分期免息。Find N 系列老用户和 iPhone 用户，还可享受以旧换新专属福利，最高补贴 1800 元。3月1日，华中地区最大的 OPPO 旗舰店――武汉楚河汉界旗舰店盛大开业，到店购买 Find N5 还将赠送碎屏保。有兴趣的用户不妨持续关注官方信息并在官网进行了解与购买。