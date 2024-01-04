　　线上预约百万 OPPO Find X7年度旗舰热度空前、未发先火

【天极网手机频道】1月4日，天极网了解到，OPPO旗下的超级旗舰产品Find X7系列将会在1月8日下午两点三十分钟正式发布。

此外，天极网还注意到，这款产品的全网预约量已经超过了百万!真真正正告诉大家什么叫做未发先火!这也是因为Find系列一直都是高端、商务的代表产品。

根据OPPO的官方消息，这次的Find X7系列将会全球首发索尼一英寸大底镜皇LYT-900传感器以及全新一代超光影像系统，并且还是国内少有配备了双潜望镜头的手机产品，配合上OPPO祖传的全新哈苏大师影像，影像配置可谓空前豪华。

为了满足各位用户的好奇心，OPPO官方还公布了Find X7 Ultra人像样张。大家可以直接从样张看出OPPO Find X7 Ultra的自然虚化以及高光和阴影处均可实现卓越的清晰度，并具备精准的色彩还原，整体影像效果出彩。

为了解决安卓手机视频拍摄的短板，这次Find X7全系还在安卓手机阵营首发了全焦段4K杜比视界HDR视频录制，并且通过OPPO超光影影像系统和杜比视界的深度融合，为每个焦段都带来杜比视界HDR视频拍摄的能力

在性能方面，Find X7 因为搭载了自研潮汐架构，以芯片级性能解决方案为旗舰芯片平台带来刷新上限的极致能效表现!让标准版的性能达到了行业Pro版本的水平。某开放世界手游可以做到60帧数满帧运行。

外观方面，OPPO Find X7系列延续了家族化的拼接撞色设计，但是加入了一些大胆创新，比如闪光灯模块移出模组，摄像头摆放更加规整大气、加入时光格纹元素。如果你还想了解更多关于OPPO Find X7系列的信息可以关注天极网以及OPPO官方微博。