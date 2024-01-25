三星Galaxy S24系列国行价格公布 主打一个加量不加价

【天极网手机频道】1月25日，三星举办Galaxy S24系列新品中国发布会，正式揭晓新机国行售价，相比先行者计划的尝鲜价均便宜了500元。

Galaxy S24 Ultra提供12GB+256GB、12GB+512GB、12GB+1TB三种配置，售价依次为9699元、10699元、12699元。

Galaxy S24+提供12GB+256GB、12GB+512GB两种规格，售价依次为6999元、7999元。

Galaxy S24提供8GB+256GB、12GB+256GB、8GB+512GB三种存储规格，售价依次为5499元、5999元、6499元。

对比上代，三款机型都有内存升级的版本，还去掉了128GB的入门款，价格方面则可以说是升级加量不加价了。

此外三星还带来了Galaxy S24系列的预约好礼，除Galaxy S24提供“以旧换新补贴500元或职高24期免息分期”二选一好礼外，Galaxy S24+及S24 Ultra还增加了“升杯计划”(支持12+256GB免费升级至12+512GB)可享三选一预约好礼。

三星电子大中华区总裁崔胜植表示：“三星Galaxy S24系列将以有意义的AI体验重塑科技版图，通过融合本地和云端综合能力的Galaxy AI，开启通往未来的大门，激发未来更多可能，为消费者丰富多样的生活赋能，提升日常生活品质。”



三星电子大中华区总裁崔胜植

三星Galaxy S24 Ultra是三星首款采用钛金属边框的Galaxy手机，提升了手感和耐用性，重量为232g，提供钛灰、钛黑、钛暮紫、钛羽黄四种配色，以及钛川蓝、钛岭绿、钛霞橙三种三星商城专属配色。Galaxy S24和Galaxy S24+的手感则更加轻盈，重量分别为196g、167g，提供水墨黑、雅岩灰、秘矿紫、浅珀黄四种机身配色，以及柔砂橙、碧石绿、冷玉蓝三种三星商城专属配色。相比上代，机身配色的差异化也更加明显，至于青睐哪一款就见仁见智了。另外，这次三星也提供多种手机壳和个性化的交互卡片。

Galaxy S24与S24+屏幕尺寸分别为6.2英寸(直角)、6.7英寸(直角);Galaxy S24 Ultra不再采用曲面屏，尺寸为6.8英寸(直角)，且覆盖康宁Gorilla Armor玻璃面板，更坚固耐用且观感更加通透。Galaxy S24全系屏幕均支持1―120Hz的自适应刷新率以及2600尼特的峰值亮度。分辨率方面，除Galaxy S24位2340 x 1080，其余两款机型均为3120 x 1440。

摄像头方面，Galaxy S24与S24+后置规格均为5000万像素主摄(支持OIS光线防抖)、1200万像素超广角镜头、1000万像素长焦镜头组成，支持3X光学变焦。Galaxy S24 Ultra后置则分别为2亿像素主摄(支持OIS光线防抖)、1200万像素超广角镜头、1000万像素长焦镜头(支持OIS光线防抖)、5000万像素潜望长焦镜头(支持OIS光线防抖)，可支持3倍和5倍光学变焦。

Galaxy S24全系搭载骁龙8 Gen3 (for Galaxy)移动平台，基于Android 14深度定制的One UI 6.1系统，全系支持IP68。三款机型电池容量分别为4000mAh、4900mAh、5000mAh，全系支持15W无线充电，但S24仅支持25W有线充电，其余两款为45W。相较其他Android旗舰，充电功率还是三星的一个短板。

至于安全、环保实践等方面此前已经做过介绍，这里就不再赘述，但是作为Galaxy S24系列最让人期待的升级――AI，还要再和大家分享一些内容。

在Galaxy AI升级智能特性的加持下，手机带来的体验会更便捷、易用、高效、可靠，覆盖交流通信、影像创作、学习办公、差旅外出等多种场景。例如原生通话应用程序内置通话实时翻译，提供实时双向语音和文字翻译，解决跨国、跨语言沟通难题;三星笔记的笔记助手功能支持智能生成笔记摘要和创建模板，可以通过预制格式简化笔记流程，还可通过生成封面让笔记更容易查找，让工作更有条理;在录制语音时，即使在多人发言的场景下，转录助手也能通过AI和语音转文本技术转录、总结，甚至翻译录音内容。

三星Galaxy S24系列还支持即圈即搜功能，通过全新搜索工具，只需长按Home按钮，然后圈选、突出显示、涂画或轻触屏幕上的任何图片、视频或文本，即可立即获得精准优质的搜索结果。在某些搜索场景下，人工智能还会基于用户所在的位置，对网络上的有用信息和相关背景进行整合，并自动生成概述，甚至还可以基于此提出更加细致的问题。

还有AI赋能后带来的更丰富影像创作编辑体验。对于喜欢手机拍摄，或者将手机视为影像创作生产力工具的用户而言，Galaxy AI带来的照片清除、重新构图、智能修图建议等功能大大扩展了后期空间，同时在无法补拍、重拍时也能有弥补空间。另外在生成式AI的帮助下，可以保证对主体修改后，背景完成智能填充，避免过于突兀。在视频中，全新的实时慢动作功能可以根据动作进行补帧，通过平滑的慢动作播放，呈现视频中的更多画面细节。

这些还只是Galaxy AI的“冰山一角”，从发布会上三星电子中国研究院院长张代君公布了全新Galaxy AI理念，指出三星将进一步携手合作伙伴丰富AI在终端的应用场景，实现更全面的AI赋能。

例如，中国三星与百度智能云结成Galaxy AI生态战略合作伙伴，对手机场景如何与大模型结合进行深入调研，并带来多个基于百度智能云千帆平台的AI应用，让生成式AI的优势体验通过三星Galaxy S24系列触达更多用户。还有三星相册与美图公司的深入合作，基于美图自研AI视觉大模型MiracleVision，带来AI改图、AI扩图、AI图生图等兼具实用性和可玩性的功能，助力用户在照片编辑的过程中施展创意。

借助先进的智能生态技术和丰富的AI应用，互联体验将更为智能和开放。三星Galaxy S24系列支持全新升级的智能互联服务――SmartThings，为智能家居产品的网络配置、远程控制、产品互联、生活服务等功能体验带来大幅优化。全新SmartThings不仅支持连接三星品牌的智能设备，也支持连接Matter标准协议或通过三星WWST认证的第三方品牌产品。目前三星已与Aqara、Yeelight易来等第三方品牌合作，打破了生态界限，让智能家居的兼容性与扩展性得到了大幅提升。

2023年，大模型、生成式AI让AI有了更清晰的应用场景，以及更具实用性的功能，也掀起了终端侧AI的热潮。2024年包括手机、PC等更多终端设备都将具备更强劲的AI算力，更丰富的AI功能，不仅是支持本地大模型，甚至还能挖掘更多终端侧AI应用场景及功能。由此，或许也将从软件、体验等维度拉开产品的差异化，而不是一味地“卷性能、卷影像”。

三星在这场发布会上展示了Galaxy AI的冰山一角，随着AI大生态的完善，Galaxy AI还将释放哪些潜能，值得期待。