vivo X Fold2评测：以「内外兼修」的姿态，迎接「轻量化时代」的考验！

【天极网手机频道】折叠屏诞生至今，已历经将近十年之久，从最初的概念阶段，慢慢演变成如今百花齐放的盛况。在设计理念与大众需求的碰撞中，折叠屏发展日新月异，逐步迈入了「轻量化时代」。而为了实现更轻薄的形态，大部分折叠屏厂商不得不做出取舍，弃用某些配置以达到轻量化的设计。

继vivo X Fold+推出后，vivo折叠屏正式迎来了它的新一代产品――vivo X Fold2。其又会以怎样的姿态，迎接来自轻量化时代的考验呢？如今，我们也终于有机会来揭开它神秘的面纱。

设计：轻薄优雅 内外兼修

vivo X Fold2「华夏红」配色，依旧在原有的“天圆地方”设计理念上，创造性地衍生出“两仪万象”拼接设计。具体来看，左边大部分区域以极具格调的红色素皮作为底色，圆形镜头模组居中布局，平衡整体的视觉观感。而右边区域则是采用留白设计，通过哑光玻璃展示千里江山图，“太极生两仪，两仪生四象”的东方人文意境尽显无疑。

机身设计上，vivo X Fold2「华夏红」机身整重278g，折叠厚度12.9mm，展开厚度6.07mm。两者相较于上一代均有所优化，真正做到了“减重不减配”的轻薄效果。

屏幕方面，本次vivo X Fold2内屏采用一块8.03英寸三星E6大屏，支持120Hz刷新率、2160*1916分辨率、1800nit峰值亮度、960HzPWM调光等功能，塑造了更大视野、更沉浸式的视觉享受。

至于6.53英寸的外屏，同样是三星E6材质，具备120Hz刷新率、2520*1080分辨率、1600nit峰值亮度、21:9比例等高素质特性，完全能够媲美直板旗舰的视觉体验。

值得一提的是，在轻量化的趋势下，vivo X Fold2并不盲目从众，将指纹识别移至侧边，而是坚持采用3D超声双屏幕指纹技术，屏幕解锁快人一步，安全性也更高。

从外观的简单上手体验来看，vivo X Fold2主要有两大特点。一方面，vivo X系列的设计理念再一次得以衍生，逐渐形成了vivo折叠屏系列产品独有的风格。另一方面，vivo X Fold2轻薄优雅的外观下，内在的屏幕体验依旧领先行业，“内外兼修”的姿态初露锋芒。

折叠：悬停办公 焕新体验

在实际的折叠体验上，本次的vivo X Fold2除了对应用进行深度适配与优化外，还新增系统级全局悬停、dock栏多任务、PC远控等多项全新功能，再一次提升商务办公的效率，堪称“一款便携生厂力神器”。

在系统级全局悬停上，vivo X Fold2并不需要第三方适配，即可实现全域悬停体验，带来了悬停观影、悬停拍摄、悬停视频通话、悬停台历等功能。例如：用户可以将手机折叠倒扣成“帐篷”形状，即可息屏显示具体的日期、时间、电量、图片等，更有多种息屏台历样式可选。

dock栏多任务的设置，同样是为了帮助用户快速调用手机里的应用软件，实现更加高效的办公。具体来看，dock栏多任务位于屏幕底部，可全场景显示或隐藏，dock栏左侧为固定的应用软件，右侧则是近期使用的软件，能够满足用户在不同软件之间快速切换的需求。

至于PC远控，则是能够通过vivo X Fold2实现对PC的远程控制。连接「vivo办公套件」后，vivo X Fold2的屏幕就变成了电脑的屏幕，用户可以使用外接键鼠进行操控，也可以将手机折叠，上方显示电脑桌面，下方使用触控板操作。假设你在会议室开会，需要调取工位电脑的文件，完全可以通过vivo X Fold2进行快速调取。

此外，vivo X Fold2还提供全链路会议助手、全链路文字编辑助手、跨屏互联、精细化隐私保护等多项功能，用户利用折叠大屏的优势，即可完成对多个文件的处理，由此焕新悬停办公的优异体验。

性能：巅峰配置 比肩直板

核心配置方面，vivo X Fold2主要搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片、LPDDR5X、UFS4.0以及自研芯片V2，配置全面赶超直板旗舰。在安兔兔跑分测试中，跑出了131万分的出色成绩。而在最高画质与帧率的《王者荣耀》游戏对局中，平均帧率为118.97 FPS，配合无线无损Hi-Fi、三麦双扬、独立静音键，稳帧沉浸式游戏体验可见一斑。

安兔兔跑分

《王者荣耀》帧率图

续航作为折叠屏手机的痛点，vivo X Fold2搭载的等效4800mAh远航大电池与120W双电芯闪充，同样经得起考验。笔者将手机置于以下测试环境：室温26℃左右、连接WiFi、自适应刷新里、关闭蓝牙与定位、声音与亮度均50%、BOOST模式。进行1小时游戏(外屏)、1小时音乐播放(内屏)、1小时视频播放(内屏)以及待机8小时的续航测试;再将手机耗电至1%低电量，充至满电状态，测试充电速率。

续航曲线图

充电速率图

从具体的数据来看，四项常规续航测试过后，vivo X Fold2剩余电量62%，充至满电所需时间28分钟左右，整体充电与续航能力确实能够比肩直板旗舰。尤其在内屏1小时视频播放测试中，耗电量仅需15%，大幅提升了用户大屏观影的实际体验。

游戏前温度

游戏后温度

为了进一步平衡性能与功耗，vivo X Fold2内置行业面积最大的2558平方毫米VC液冷散热、行业导热系数最高的纳米导热凝胶、NTC算法精准检测壳温等软硬件散热技术。在1小时游戏散热测试中，前后温差仅为13.1℃，温控能力同样出色。

影像：蔡司镜头 自然生动

vivo X Fold2搭载5000万像素VCS IMX866主摄、1200万像素 IMX663 AF超广角镜头、1200万像素IMX663 2X AF人像镜头，后置三摄均为蔡司T*光学镜头，能够降低环境光的不良影响，保证成片量与画面效果。

从具体的样张来看，vivo X Fold2在光线充足的场景下，拍摄出的画面趋于自然柔和，对于天空、绿叶、花朵等事物颜色的把控较为精准，同时也能够兼顾细节，主体与背景的过渡自然。

而在暗光或弱光场景下，vivo X Fold2在自研V2芯片与大底主摄的加持下，拍摄出的画面具备较高的纯净度，几乎没有噪点，色彩细节丰富，也没有出现“鬼影”现象，轻轻松松就能定格下精彩瞬间。

总结

总体而言，作为一款折叠屏旗舰，vivo X Fold2在外观设计、性能水平、折叠体验、续航能力等方面均有所建树，足以比肩直板旗舰的体验。而在「轻量化时代」的考验下，vivo X Fold2依旧能够保持「内外兼修」的姿态，确实称得上是“全能也轻薄”。