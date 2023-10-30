轻薄长续航搭配越级大内存，千元高颜值好品质vivo Y100上手简评

【天极网手机频道】众所周知，vivo Y系列是自推出以来一直打造满足广大用户需求的手机产品，Y系列的产品不只满足用户对部分功能的需求，而是为用户多样的需求找出最优解，在设计、影像、体验等各方面做到全面出色。近日vivo推出vivo Y100，在传承Y系列特色同时，还具备档位独家的影像体验，且刷新轻薄机身长续航纪录，真正做到由外至内全面越级。

・外观

vivo Y100秉承“灵动越级”设计理念，带来琉云青、璃光蓝、星夜黑三款极具“东方美学”的设计与配色。其中，琉云青采用的是同价位唯一的3D磨砂玻璃材质后盖，玻璃后盖上可触摸的云羽内纹理采用萤石AG工艺，磨砂亲肤质感细腻温润，且不易留指纹。

璃光蓝则采用纳米级瓷釉质感镀膜保留琉璃通透感，搭配微纳米级光刻技术打造出细腻精致的“银河粒子纹理”，200多万颗随机晶钻构成星河流动弧形光影，结合高精温润渐变蓝色和纳米级别多层镀膜呈现动态璃光，清爽的光面处理同样也能够减少指纹的沾染，让机身看起来更加透亮。

“星夜黑”流沙质感的表面抗指纹脏污的纳米级镀膜工艺，保证了纯粹的黑色和泛起的微光不被磨损，让“星夜”如同星夜一般熠熠闪烁。值得一提的是，“星夜黑”机身薄至7.49mm， 是目前同价位最轻薄的5000mAh超大电池5G智能手机。

后置双摄影像模组的“天镜云窗”采用呈现金属般光泽质感的透明高亮材质，搭配水晶灯纹理的闪光灯与星环的点缀，其中琉云青采用金色元素点缀，配合青色机身，丰富整机设计与质感，与机身表面材质的亮哑结合，构成光影交织的视觉效果。

为满足用户的极致视听体验，vivo Y100搭载6.78英寸的120Hz高刷3D OLED 曲面屏，自适应变速高刷屏每秒可显示120帧画面，在显示动态内容时保持屏幕处于高刷新率，显示内容更流畅顺滑，静态内容降低刷新率更省电。同时，这块屏幕还支持105% NTSC色域和100% P3电影级色域，显示色彩更鲜艳。

另外，vivo Y100通过对机身、听筒、Type-c接口、内部元器件和sim卡托的结构件优化设计，实现IP54生活防尘防水。

从外观上看，vivo Y100不仅带来更大更亮的曲面屏，还选用旗舰级3D双曲面的玻璃后盖在同档产品中脱颖而出，拥有温润手感，更凭借独家工艺，在玻璃材质基础上，赋予“琉璃”质感，带来“琉云青”和“璃光蓝”两款极具东方美学设计的产品。

・影像

vivo Y100的前置摄像头支持五重超质感美颜，在原有肤色、脸型、五官的基础上对磨皮、五官算法进行迭代升级，肤质细腻且眼神有神采，人脸轮廓和肌肤纹理的细节上处理的也比较出色，加上人像自拍还有不同的拍摄风格、滤镜和光效，大家可以选择自己喜欢的风格进行拍摄。

vivo Y100后置搭载了6400万超清像素OIS光学防抖主摄以及一颗200万像素专业景深镜头。OIS光学防抖可利用镜头补偿改善手抖拍摄造成的模糊，大幅提升弱光环境下的成片率，提升感光度;还可借助放慢快门从而延长曝光时间，减少照片的噪点，提升夜景画面的纯净度和清晰度。

从样张上看，vivo Y100通过多帧降噪算法和一系列的软件优化组合，有效处理夜景中的噪点问题，使照片呈现出相对清晰和稳定的效果，而且vivo Y100还通过影像能力升级和AI算法识别，支持5x和10x拍摄“超级月亮”，让用户可以体验到旗舰机才有的“超级月亮”拍摄体验;vivo Y100的专业景深镜头通过2x黄金人像功能拍出更有质感的人像效果，清晰勾勒人物轮廓;同时对人体、背景的独立分层优化，以浅景深虚化聚焦人像质感。

・性能配置与续航

随着手机综合能力的不断提升，消费者的要求也越来越高，不仅需要高颜值，还需要出色的性能配置。vivo Y100搭载6nm高通骁龙695芯片，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。在实际的游戏体验中，vivo Y100的稳定性较好，基本没有出现掉帧的情况，游戏体验稳定畅快。

大内存也是很多用户换机的主要考量因素之一，为了让用户获得更流畅随心的体验，vivo Y100是Y系列首款配备最高12GB+512GB大内存的机型，同时搭配内存融合3.0技术，调用部闲置ROM空间给RAM使用，至高可实现等效12GB+12GB的超大运存，即便是后台应用多开也不怕卡顿。

vivo Y100内置的5000mAh搭配44W闪充的充电方案在保障基础体验的同时进一步让续航更持久。经过充电实测，vivo Y100可在69分钟内完成充电。



vivo Y100充电实测(数据仅供参考)

续航方面，在5000mAh大电池的支撑下模拟大家平时最常使用的微信、短视频平台、微博、音乐、游戏、影像等几个场景，且在WiFi环境、关闭蓝牙与定位、声音亮度均为50%的设定下进行视频、游戏、音乐各1小时以及待机8小时的续航测试。



vivo Y100续航实测(数据仅供参考)

通过模拟大部分用户一天的使用场景之后vivo Y100剩余电量为42%，实现一天一充不成问题。如果平日里大部分时间都在使用社交软件和工作软件的话，vivo Y100除了能够快速补充电量，这块大电池作为有力基底之下让续航方面也有保障;如果是经常玩游戏或者刷视频煲剧的用户，vivo Y100的耗电程度也不大，再加上44W的闪充，丝毫不会有电量焦虑的情况出现。

vivo Y100内置的是基于Android 13开发的OriginOS 3系统，在流畅的OriginOS 3强势赋能之下，系统的元素排布、内容层级、细节形状、整体布局同样构建了一套清晰舒适的设计语言，同时在安全隐私方面进行优化提升，原子隐私系统中独立文件管理和权限控制通过空间级隐私加密解决，还可对隐私应用进行网络连接、定位、麦克风、摄像头等权限的单独控制，保证隐私系统里和外界场景完全隔离，让vivo Y100更安全，更易用。

・总结

高颜值的vivo Y100整体表现不会让用户失望，不仅采用更适合国风感的云羽纹理设计，还搭配了琉云青、璃光蓝两种东方色彩;在同价位中领先带来12GB+512GB的组合，更有5000mAh超大电池、流畅实用的高通骁龙八核处理器和IP54生活防水防尘，让人用得更安心。大运存、大储存、大电池再加上可靠的品质，vivo Y100带来百分体验和百分品质，能够做到长久耐用，是真正的高颜值实力派。