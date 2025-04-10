OPPO Find X8 Ultra正式开放预约

2025年4月10日 ，OPPO正式发布了备受期待的年度旗舰手机――OPPO Find X8 Ultra，作为该系列的影像旗舰机型，这款新机凭借直屏Ultra以及夜景人像等方面为核心，差异化竞争，OPPO Find X8 Ultra 共有三种配色，分别为星野黑、月光白和程曦微光三种配色，12+256GB版本售价为6499 元，16+512GB售价为 6999 元，16+1TB售价为 7999 元， 现已在官网等各大线上平台正式开放预约。

这款手机最大的亮点，莫过于这次OPPO Find X8 Ultra全球首发“丹霞原彩镜头”。该镜头能够智能分区计算环境光，精准还原主体肤色与环境氛围，即使在复杂光线条件下，也能拍摄出色彩真实、细节丰富的照片。

在摄像模组方面，OPPO Find X8Ultra主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦方面则配置了两颗专业镜头：一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄。超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。其中，新增的丹霞原彩镜头无疑是最大亮点，作为行业首个支持分区色温感知计算的镜头系统，它能够根据画面不同区域智能调节色温，实现更精准、更自然的色彩还原，重新定义了手机摄影的色彩表达。

此外，Find X8 Ultra采用6.82英寸2K 120Hz LTPO四等宽直屏，搭载高通骁龙8至尊版处理器，内置6100mAh大容量电池，支持100W有线充电和50W无线快充。

除了手机新品，OPPO还将发布多款磁吸配件，包括全新光彩系列磁吸保护壳、 磁力集结线(双Type-C接口) 、100W小方瓶超级闪充充电器套装等，进一步完善其智能生态系统。

OPPO Find X8 Ultra的发布，标志着OPPO在高端旗舰手机市场迈出了重要一步。其在影像技术、屏幕显示、续航能力等方面的创新与突破。有兴趣的用户可前往OPPO官网或各大电商平台进行预约。