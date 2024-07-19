罗马仕升级打造全场景用电体验，构建成熟的全场景产品生态

【天极网手机频道】今天下午，罗马仕以“专注充电，充满想象”为主题召开了全球品牌升级暨新品发布会，重点诠释罗马仕全场景用电体验战略方向，同时也展示了罗马仕过去十年的成就和下一个十年的前瞻布局，以及罗马仕品牌定位、品牌视觉等维度进行重塑，发布会上还介绍了基于全场景用电体验战略打造的Mini能量棒、小布丁、拎电和RX1000户外电源等热门产品，为用户打造一个全场景的用电体验。

罗马仕全场景用电战略的产品生态扩张主要基于室内、室外和移动三大类场景打造。室外场景针对用户电量需求程度分别匹配了不同的产品，如轻度户外的小飞棍、小布丁、PMT系列，高端玩家的RM系列和专业户外的储能RX1000系列等;室内场景则针对场地设备的需求分为家居和办公两个类别，推出了86盒、充电桩和充电枪等产品;而在办公场景则需要的是小巧方便能够给手机电脑类产品即插即用的工具，罗马仕为其打造了小魔方插座和拉拉乐等“桌面型”充电产品。

而在移动场景，则针对旅游、演唱会等场景推出更易拎易握持的小雪糕Qi2.0、PCP05/10等;针对商务出差，还推出了130W大功率的闪充棒，可以快速给笔记本补电，不影响办公效率。

总体来看，罗马仕的全场景用电产品矩阵已经覆盖了当下各种最常见的场景，并且在强大的技术创新支撑下，完全有能力快速铺设新的用电解决方案。当然，各场景之间并没有很明显的区隔，罗马仕也有意赋予这些产品更强的通用性，让其能够满足更多场景下的充电需求，用户可以根据自己的需求和喜好自由选择。

除了全场景用电体验战略的布局，本次发布会罗马仕也对品牌视觉进行了全新升级，罗马仕的LOGO以更贴近泛人群用户日常的15度系数进行了全新的升级，一同发布的“冰海蓝”品牌色也传递出罗马仕坚持碳中和可持续发展的理念。

不难看出，此次罗马仕全球品牌升级，通过将其在市场洞察和技术创新等方面的优势放大，进一步提升快速适应新兴市场需求的能力，逐步构建成熟的全场景产品生态。