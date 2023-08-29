　　让折叠屏手机更灵巧，OPPO Find N3 Flip外屏体验

在竖向折叠机这个领域，很多产品的外屏都只能简简单单接个电话或者看一条消息，但OPPO却在OPPO Find N3 Flip这块大外屏(尺寸3.26英寸)上玩出了不一样的花样，真正做到了外屏和内屏的无缝体验，让用户把折叠外屏也可以当做主力屏幕。

详细来看，今天刚刚发布的 OPPO Find N3 Flip这块外屏采用了和内部屏幕一样的竖向设计。小编通过OPPO的产品经理了解到，OPPO团队认为，折叠屏竖向的外屏逻辑更符合安卓应用生态的核心趋势，所以在 OPPO Find N3 Flip上不计成本加大屏幕尺寸的同时，也把这块“小外屏”做成了竖向。这就使得用户在切换内外屏时可以保持一致的交互逻辑，并且也可以让开发者更加愿意做应用生态适配。

在应用软件适配这一块， OPPO Find N3 Flip对外屏幕进行了深度定制，有重点针对用户日常使用的第三方APP，在 UI 设计、交互体验、应用通知等多个方面进行了深度订制。让用户在使用 OPPO Find N3 Flip的过程中，不用打开外屏即可完成多种操作。简单来说，就是简易化用户体验，让用户日常交互都可以在外屏中完成，“高效”、“即走即用”就是OPPO Find N3 Flip团队的目的，比如我们可以直接使用外屏查看当前的天气情况。

我们还可以在 OPPO Find N3 Flip这块小屏幕上浏览小红书、快速播放音乐、查看外卖配送情况、回复QQ消息等等。真正打破了内外屏的界限，让用户在外屏上也能得到一台正常手机的使用体验。此外，用户还能在壁纸商店中挑选自己喜欢的萌宠物壁纸。

在小编的实际使用过程中发现，竖向外屏在视频通话过程中可以保持与内屏幕大致的体验，这是因为视频通话、自拍的画面方向与内屏一致。此外，这块大屏幕外屏在浏览、回复消息的时候也会比横向外屏显示更多信息。最后，这款产品的售价为6799元起，性价比还是十分高的，不知道你会考虑购买吗？