来京东“先人一步”预约魅族 Lucky 08 1元锁定新机8重权益

【天极网手机频道】魅族 Lucky 08将于9月25日14：30正式发布，这款AI手机已经引发不少消费者的关注。为满足用户第一时间到手新机的需求，京东携手魅族打造“先人一步”计划，提供新品限量现货抢先发，最快发布会后第二天送达。即日起到京东APP搜索“魅族先人一步”可进入专属页面预约新机，方便发布会后第一时间下单，还可1元锁定新机三年无忧大礼包等8重权益，包含3年质保、3年不限次电池换新、180天只换不修在内的京东专属服务。

消费者到京东APP搜索“魅族先人一步”即可进入活动页面，0元预约赢新机，还有1元超前订享8重权益，包括新机3年不限次电池换新、新机3年质保、180天只换不修这三项京东专属服务，以及领克汽车使用权抽奖权益、双倍店铺积分、PANDAER优惠券大礼包、30天WPS会员、万元好礼抽奖权益。此外，星纪魅族京东先人一步体验官宝石Gem将空降京东手机官方直播间，为消费者抢先展示魅族 Lucky 08新机并发放惊喜福利。

为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合3C数码厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限时新品提前发货等。如果想提前入手新机，那就快来京东预约吧，发布会后第一时间下单，“先人一步”体验魅族 Lucky 08。