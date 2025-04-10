同尺寸手机里最轻薄 Find X8s兼具设计与手感

目前智能手机市场正处于百花齐放的时代，大屏手机不断刷新视觉极限，而小屏手机却以其紧凑轻巧的优势逐步获得部分用户的青睐。全新OPPO Find X8s小屏手机应运而生。OPPO作为行业领先品牌，紧跟市场潮流，推出了首款小屏旗舰手机――Find X8s。这款手机在保持小屏手机的手感的同时，兼具潮流的外观和超薄的屏幕边框。以时尚设计和贴心体验精准捕捉了年轻用户对于便携与品质生活的双重需求，为小屏市场注入了全新的活力与无限可能。这款手机和市面上已经发布的小屏手机有什么差别呢？

在配色上，OPPO Find X8s 提供星野黑、月光白、落樱粉、海岛蓝四款。其中海岛蓝配色以水波光影背板将海岛晨雾的氤氲感融入到机身当中，温柔且舒服，搭配直角边框设计，精致感与灵巧感满满;OPPO Find X8s+在星野黑、月光白配色的基础上还有一款风信紫，基于防指纹镀层与丝绸雾面观感的结合，呈现从薄雾紫到霞光粉的朦胧渐变，让纯粹的美更显精致感。

这次外观设计上最大惊喜就在屏幕方面了，OPPO Find X8s 搭载了一块 6.3 英寸、1.5K 分辨率的 LTPO 直屏，其最大亮点在于四边框仅有 1.25 毫米，比苹果 iPhone 16 Pro Max边框还要窄 ，这一设计不仅大幅提升了屏占比，更为用户营造出浸入式的视觉盛宴。凭借第二代芯片级屏幕封装工艺，Find X8s 的机身展现出前所未有的紧凑轻薄风范，整机厚度仅约 7.7 毫米，重量也严格控制在 180 克以内。这种精雕细琢的工艺，不仅赋予了产品出色的美学体验，更极大地提升了手持的舒适感。

整体来看，OPPO Find X8s 可谓是OPPO为小屏爱好者精心打造的力作，在机身厚度和窄边框设计上均超越友商，彰显出其在高端小屏市场的领先优势。

在后盖设计方面，Find X8s的背面相机 Deco 设计延续Find家族经典寰宇设计，通过一体式金属成型工艺，融入全新的灵感之环，同时大幅降低摄像头模组的凸起，让模组看起来更小巧精致。在影像方面，Find X8s 配备了全焦段三摄系统，包括一颗 5000 万像素的主摄像头、一颗超广角和潜望镜长焦。

在天穹架构的有力加持下，OPPO Find X8s 系列实现了从内到外一体化防护升级。OPPO Find X8s屏幕升级为新一代晶盾玻璃，具备出色抗跌耐摔性能，并且获得瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证;机身内部主板也进行了合金级的防护，全方位保护主板免受外力冲击、挤压损坏，不仅如此，Find X8s支持IP69 & IP68双顶级防水认证，通过多重防水处理有效阻止水分进入主板，日常泼溅、淋雨，或是洗澡淋浴时手机不慎接触水等场景都能轻松应对。

Find X8s不仅在视觉上吸引用户，还引入了一颗全新的自定义按键，为用户提供了更加丰富的功能定制选项，提升了操作的个性化体验。无论是外观的精致工艺，还是内部的强大性能，这款手机都充分展现了OPPO在设计与技术上的深厚功力。

OPPO全新发布的首款小屏旗舰在外观设计上整体延续了Find X8的精致的风格，但在细节处理上又独具匠心。无论是对黑边的精细控制还是机身厚度的精准把握，都突破了目前小屏手机的技术极限，成为同级产品中的佼佼者。对于追求极致精致和完美手感的用户来说，这款手机无疑是一款集美学与性能于一身的不二之选。