MWC2024：高通发布骁龙X80 5G调制解调器以及全球首个AI增强Wi-Fi系统

【天极网手机频道】当地时间2月26日，MWC2024展会期间高通推出全新骁龙X80 5G调制解调器及射频系统，可提供下行链路10Gbps，上行链路3.5Gbps的峰值速率，同时支持5G毫米波以及Sub-6GHz。

此外，骁龙X80还带来了多项“首创”――首次将AI与5G Advanced性能相结合，首次面向CPE支持AI赋能的增程通信、首个给予AI的多天线管理;首个能够在Sub-6GHz频段实现下行6载波聚合的调制解调器及射频系统;首次面向智能手机支持6Rx，让射频前端具备6路接收能力，从而扩大射频覆盖范围并提升连接性能;首次在5G调制解调器中集成NB-NTN…由此也助力骁龙X80更好地利用带宽提升用户的实际连接体验。例如，在用户距离基站较远等颇具挑战的情况下提高平均连接速率，保证不同场景下连接的高效稳定可靠。

高通表示，骁龙X80 5G调制解调器及射频系统能够为包括手机、PC、汽车、XR、工业物联网、移动宽带更多场景及解决方案提供5G-A支持，同时高通还将持续发力将千兆5G连接赋能更多终端，特别是售价低于100美元的产品，进一步扩展5G规模，惠及更多用户。

目前，骁龙X80 5G调制解调器及射频系统已经出样，预计今年晚些时候发布的第四代骁龙8将会集成。

MWC期间高通还发布了全球首个AI增强的Wi-Fi系统――FastConnect 7900，不仅集成了近距离感知功能，还首次在单颗6nm制程工艺芯片中集成蓝牙、Wi-Fi和超宽带功能。

FastConnect 7900采用了全新的射频前端模组和架构，将系统功耗降低40%，进一步提升能效，其理论峰值速率是5.8Gbps(不同国家和地区频段不同存在差异);该系统还助力减少25%占板面积，从而留出更大的电池空间以提升续航能力;FastConnect 7900的灵巧外形设计也大幅提升了成本效益。

引入AI，一个重要优势就是能够针对用户使用场景来提升更高效可靠的Wi-Fi连接，如在公司或家中参加视频会议等等。高通表示，AI加持的FastConnect 7900能够有效识别使用场景，分析用户当下利用Wi-Fi连接的目的，从而优化Wi-Fi相应的参数，提升整体性能表现，降低时延，提高能效。基于AI增强特性，用户在使用一些广受欢迎的APP时，终端功耗能够下降高达30%。且所有过程都在终端侧运行，不会获取用户数据或进行内容监测，从而保护个人隐私。

另外，FastConnect 7900通过集成Wi-F测距、蓝牙信道探测以及超宽带测距，近距离感知技术可以在终端侧实现不同类型的应用和功能，例如借助超宽带技术找到周围使用智能标签的终端或物品，将蓝牙用作数字钥匙，以及借助Wi-Fi实现商场等室内导航。

FastConnect 7900能够支持更出色的多终端体验，例如支持将内容投射到屏幕或扬声器，或同时使用多个屏幕显示，以及支持分离式渲染VR技术。得益于高通独有的两大技术――Wi-Fi高频并发技术(HBS)以及高通扩展个人局域网(XPAN)技术，可以保证出色体验。例如，通过Wi-Fi或蓝牙将手机和耳机连接，可以扩大其覆盖范围，实现音频流传输的全屋覆盖。此外，Wi-Fi高频并发技术支持耳机和另一接入点同时在两个5GHz频段建立连接，与竞品仅使用一个频段建立连接、需要等待一个连接断开再连接另一个的情况相比，该技术助力降低时延。同时，5GHz频段支持更高的数据传输速率和吞吐量，从而实现无损音质。

在这些特性加持下，高通的生态合作伙伴能够丰富终端或者应用的功能，进而提升最终用户的使用体验。

无论是多设备协同还是发挥端侧、边缘、云端的算力，连接都是关键纽带。对于用户而言，连接属于“无形”的体验，但是这恰恰也是最好的体验，毕竟连接一旦成为“有形”的，那可能就意味着我们观看在线视频出现了卡顿、游戏遇到了高时延、网页长时间加载或显示失败、抢票购物被提示无法购买…移动互联时代，只有高效、稳定、可靠的连接才能在数据量持续快速增长的情况下，优化生活、办公、学习、娱乐体验，而这也正是高通的优势。与此同时，在端侧AI加持下，智能化的交互、应用正让我们的设备更个性、更易用也更安全，这也是未来智能手机、PC等产品上最值得期待的体验之一。