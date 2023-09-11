用了两周三星Galaxy Z Fold5 聊聊我的感受和一些细节

【天极网手机频道】7月底的时候，三星发布了全新一代的折叠屏手机，之前已经给大家带来过Galaxy Z Flip5的评测，而Galaxy Z Fold5我拿到的比较晚，体验了比较长的时间，估计大家也都看过相关的评测了，所以今天我主要和大家分享一些我个人比较在意以及细节的上体验。

首先要说的就是全新升级的超闭合精工铰链，作为折叠屏手机最核心的部分之一，这块对于我们日常体验的影响其实是很大的，毕竟每天都要开合数十次。

我个人非常喜欢Galaxy Z Fold5铰链开合的质感，从合到开很紧实，有着非常均匀阻尼感，整个过程中的阻力非常对我的胃口，没有那种在前半段或者后面比较松软，或是到了一定角度就会直接“弹开”的情况。

而且可以精准的悬停在几乎任何角度，非常的稳固，在立式交互模式下拍照或是看视频时，不会因为点击导致悬停角度发生变化，这点我觉得做的非常好。

当然，新铰链的一大特点就是能够实现“无缝折叠”，相比于前代确实有着明显的变化，不过如果对着光的话还是可以窥见缝隙的。这是因为，为了更好的保护折叠后的屏幕，三星在内屏四周加入了有一定支撑性的塑胶垫片。

由于折叠后缝隙变小了，机身的整体厚度得到了一定下降，大约2mm左右，并且整机厚度更为均匀，再加上重量下降了10g，握持手感有所提升。不过呢，它依然算不上很轻薄，相比于厚度冲进1cm的国产折叠屏，还是会给人一种偏厚的感觉。

第二点要聊的是外屏，在之前体验其它品牌折叠屏时我就说过，其实对于我来说外屏和内屏的使用时间占比其实在8:2左右，外屏的体验非常非常重要。

三星始终保持了细长的传统，这代Galaxy Z Fold5依然如此，应该是目前同类产品中最“瘦”的。这样最大优势就是单手操作起来很方便，即便是手比较小的用户同样可以单手掌控，这点我觉得还是很不错的。

外屏有着很高的素质，高刷新率、高亮度啥的都有，和内屏更加的统一。无论是看视频还是玩游戏，体验都是不错的。即便不展开，作为一部“普通”手机使用是没啥问题的。

第三点说说影像吧，从参数上看，Galaxy Z Fold5配备了5000万像素主摄(三星S5KGN3，1/1.56英寸)+1200万像素超广角(IMX 258,1/3.06英寸)+1000万像素3×长焦(三星S5K3K1,1/3.94英寸)，并没有用S23U那套更顶级的配置。这也是目前折叠屏手机普遍的问题，受限于机身内部的空间和重量等因素，在影像这块没法做到极致。

实际成像效果我个人比较满意，光线比较充足的环境下，主摄和长焦都主要是以还原真实为基础，同时进行一定的优化，尺度把握的很不错，色彩上更抓人眼球，尤其是拍摄花卉和食物这种景物时。

主摄样张

长焦样张

重点是暗光场景，主摄的发挥很稳定，色彩部分以及高光和暗部的细节都进行了很好的还原，很接近于我真实看到的。

长焦镜头的色彩和明暗还原处理的同样不错，但受制于传感器的尺寸，放大一些看的话，暗部的涂抹感和噪点还是会有的。只能说三星算法确实很强，但在一些场景下也没法弥补硬件上不足。

第四是系统交互，这里我主要说两个我自己比较喜欢的。一个就是分屏，左右分屏其实就比较常规了，相当于把手机一分为二，一遍聊微信，一边购物或者刷新闻之类的。

而我更喜欢的是上下分屏，这样就可以实现边玩游戏，边看视频了，甚至还能再呼出一个小窗口临时回复一下微信或者干脆三窗口并存，体验还是非常不错的，可玩性是很强的，大家可以自己开发。唯一的一个小问题就是，边玩游戏边看视频确实很爽，但手机还是有点小重，玩时间长了有点累...

还有就是底部的任务栏，三星在前代加入了这个功能，让系统布局更像PC，这一代则将显示最近开启的应用程序数量增至四个，很大的方便我们几个程序之间进行切换，用起来很方便，是我个人最喜欢的一个功能之一。

不过系统这块也有个小问题，就是即便开启了自动旋转，在多数应用中也不会自适应去旋转，即便是视频APP，也得点开视频才能实现旋转，这块做的很不积极。而相比之下，我之前用的其它产品则会很配合的进行旋转，无论在什么方向拿起手机，画面始终都是正的，用户握持灵活度更高。希望后面三星能够将这块的适配做的更好一些。

第五点是折痕，这是目前折叠屏手机逃不开的一个点。先说结论，看的见也摸得着。虽然叫法各不相同，Galaxy Z Fold5和目前很多产品厂商一样，让内屏在折叠后以“水滴”的形式存在，不过它的“水滴”应该是比较小的，折痕相比于我之前用的Mate X3要窄，但会深一些。

触摸到时的顿挫感要更明显一点，能明显观察到，好在就是它并不在高频触控区域，你不会太经常摸到它的存在。

尽管现在大家都在努力优化折痕问题，但离做到消除它，让看和摸都做到无感目前还是不大可能的，不管是想选购哪款折叠屏，都建议大家去实体店自己上手摸一摸，看是否可以接受折痕的问题。

最后还有个One more thing，三星还推出了“三星Eco-Friends”系列配件，都采用了可再生材料，以此来传递环保的理念，包括保护壳等配件。其设计灵感都来自于全球知名的人物形象和艺术作品，我拿到的这款灵感便来源于美国新波普艺术家凯斯・哈林(Keith Haring)的代表作，形态夸张、色彩鲜艳的“小人”非常的动感，很有个性。

而且这个保护壳还会有配套的主题供我们去下载，搭配使用更加有趣哦，不仅有内外屏的锁屏和壁纸，还有重绘的图标，很用心了可以说。

当然，作为保护壳，它为Galaxy Z Fold5提供了全方位的保护，四边都包裹的非常严实，外屏部分的凸出能有效防止坠落时边角部分落地导致的碎屏。

写在最后

好了，最后简单总结下。作为一款折叠屏手机，我觉得Galaxy Z Fold5的表现还是比较让我满意的，其铰链质感、屏幕素质、影像以及系统交互都有着亮点。但在一些地方显得有些保守，后续需要改进和优化，像折叠后的缝隙、影像系统的配置、系统适配以及机身的厚度和重量等等。作为最早的折叠屏手机厂商之一，三星在这片市场有着很好的基本盘，尤其是海外市场，所以与其它国产厂商的大刀阔斧不同，它们在产品上更多的是寻求稳固提升，一点一点来，但我觉得，随着市场竞争的愈加激烈，三星可以在产品上更为激进一些。