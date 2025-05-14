vivo Y300 GT：7620mAh蓝海电池+天玑8400满血版

【天极网手机频道】vivo Y300GT作为vivo定位中端市场的机型，凭借超长续航、旗舰性能和磐石抗摔多项越级配置为核心卖点和1899元起的亲民定价，成为千元机市场的“全能战士”。

亮点功能率先介绍，vivo Y300 GT 搭载了 vivo 史上容量最大的 7620mAh 蓝海电池，采用第三代硅碳负极技术，能量密度进一步提高，实现了轻薄与大电池的兼顾。重度使用场景下续航可超过两天，满电状态下可连续播放视频达 23.8 小时、持续导航长达 18 小时，彻底缓解电量焦虑。配合 90W 远航闪充技术，仅需 28 分钟即可将电量充至 50%。同时，Y300 GT 还支持直驱供电技术，在边玩边充的情况下，电池温度稳定维持在 20℃以下，保障充电效率与安全性。7620mAh 超大电池 + 90W 高速快充的组合，为用户带来真正安心持久的续航体验。

性能方面，vivo Y300 GT 首发搭载了天玑 8400 满血版处理器，采用台积电 4nm 工艺打造，配备与旗舰芯片天玑 9300+ 同款 GPU，图形性能直逼旗舰水准。为实现更强劲稳定的性能释放，整机配备了 7000mm² 不锈钢一体压铸超大 VC 液冷均热板，大幅提升散热效率，即使在高负载游戏场景下，机身温度依旧控制得当，保障流畅体验。

屏幕方面，该机配备了一块 6.78 英寸 1.5K 高亮护眼直屏，分辨率达 2800×1260，支持 144Hz 自适应刷新率，画面细腻流畅。同时通过 SGS 五星阳光屏认证，峰值亮度高达 5500nits，确保在强烈日光下依旧清晰可视。在护眼方面，屏幕支持全亮度类 DC 调光，减少频闪对眼睛的伤害，并具备湿手触控能力，提升日常使用的便利性。

外观方面，vivo Y300 GT 提供黑色与沙漠金两种配色可选，后置镜头模组采用舷窗轮廓设计，并辅以金属格栅纹理点缀，兼具科技感与时尚气质。尽管内置了高达 7620mAh 的超大电池，整机厚度控制在 8.09mm，重量仅约 212g，在兼顾轻薄手感的同时，也体现了设计与结构的平衡性。

vivoY300GT在户外表现同样亮眼，整机采用了全新的磐石抗摔结构，在屏幕四周加入高弹缓震材料进行全包围防护，有效吸收冲击力。同时，机身内部元器件均进行封胶处理，从内到外提升整机的结构强度，具备更强的抗摔抗压能力。此外，vivo Y300 GT 提供了全功能 NFC，支持高达 20 张门禁卡模拟，以及红外遥控、双频 GPS 导航和寰宇智慧通信。这些功能有效满足外卖员、户外工作者等职业用户的需求，全面提升了日常使用中的便捷性和实用性，确保在各种生活场景中都能提供高效的服务体验。

vivo Y300 GT 配备了5000万像素 OIS 主摄，搭载索尼光喻 600 传感器(1/1.95 英寸)，支持OIS 光学防抖、像素四合一及AI 夜景增强技术。白天成像细节丰富，弱光场景下的噪点控制尤为出色，保证在各种光照条件下都能拍出清晰明亮的照片。

最后，在价格方面，这款手机一共提供是三个运存/内存版本，8GB+256GB版本原价为1899，国补后1614元，12GB+256GB版本原价为2099元，国补后1784元，12GB+512GB版本原价为2399元，国补后为2039元。

vivo Y300 GT以“续航+性能+耐用”三核驱动，重新定义千元机价值标杆。其7620mAh电池、天玑8400满血版芯片及军工级防护，精准切中外卖员、学生党等长续航刚需用户，有望成为2025年中端市场的“性价比卷王”