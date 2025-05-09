OPPO Reno14系列「三合一」影像潮流功能全面升级

【天极网手机频道】近期，OPPO正式开启对Reno系列新品的预热。本次OPPO Reno14定位为“Live图神机”，主打影像功能创新。它从多个热门品类中汲取灵感，将网红产品中的优秀影像功能融合应用，为年轻用户打造简易而强大的创作体验。在其价位段中，Reno14新品将为用户带来三种潮流功能集于一身的拍摄能力，成为一台拥有多重“网红特质”的全能影像手机。

OPPO Reno14 系列在拍摄算法层面对人脸色彩与肤质专项调优，带来了全新「高清长焦实况功能」，同时哪怕是放大拍摄长焦实况，既能保留清晰度也让人物主体更具生命力。在影像系统上，Reno14迎来全面升级，全系标配 5000 万像素潜望式长焦镜头，这枚 85mm 长焦镜头还支持长焦微距功能，兼顾动态抓拍与静态特写，不论是移动中的人物还是静止的景物，都能实现远距离清晰记录，在长焦实况拍摄表现上，有望超越与目前 iPhone 设备一较高下。

OPPO Reno14系列还新增「4K视频转实况」功能，在录制的4K视频素材中任选3S时长的片段，在预览满意后，通过一键导出实况，即可将视频内容转成实况照片的形式。每一帧皆为 4K 画质;配合 ProXDR 技术，高光与阴影细节得以完整保留，无论是落日骑行还是海边踏浪，随手截帧皆可作为壁纸使用。发布至社交平台时还自带 HDR 效果，呈现出更鲜活的视觉体验。不仅保留原视频的流畅感，还依托 AI 自动保留高光等画面细节，尤其适合 Vlog 用户实现“一拍即得”的内容创作，大幅提升了后期创作效率，将创作记录下的视频以HDR实况的形式分享在小红书。让 4K 视频素材的功能进一步拓展，既是视频能成为实况照片素材库，OPPO在其它手机品牌没想到或者想到还没做到的功能提前做到行业领先水准。

在 Reno14 系列上，通过相机拍出氛围感这专长得到进一步拓展，支持开启闪光灯进行实况拍摄，还新增了爆闪模式，OPPO官方称之为「闪光实况」，在人像创作是叠加胶片，精准回应女性用户对复古怀旧风格的喜爱，将手机一秒变身「会动的CCD」。早在 ColorOS 15 中，OPPO 就率先引入了柔光模式与胶片风格滤镜，涵盖 CC 胶片、NC 胶片、NH 胶片等多种复古质感，赋予用户更广阔的创作空间与审美自由。这一次的闪光实况功能呼应了近期大热的 CCD 相机复古风潮，轻松创作出氛围感十足的照片。

在实拍体验中，夜间使用闪光灯拍摄时，噪点控制极其优秀，几乎不可察觉，宠物的毛发质感和花纹细节得到完美保留。这一组合功能让 OPPO Reno14 在夜间拍摄中格外出彩，不仅可以记录生活中的小确幸，也能捕捉稍纵即逝的美好瞬间。

总体来看，OPPO Reno14不仅有绝对新颖的外观创意，继往开来地带来了「人鱼姬」新配色――在玻璃背板上雕刻仿生鱼尾纹理，光线流转间呈现“一机十色”的奇幻视觉效果。OPPO Reno14 系列还以“Live 图神机”为核心定位，围绕年轻用户的创作需求，在影像功能上实现长焦实况、视频实况转换和闪光实况三大突破，融合多款网红影像设备的功能亮点，成功塑造兼具创意力与实用性的全能出片体验，使其在同价位段中独具风格、脱颖而出，成为引领潮流的影像创作利器。