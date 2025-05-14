iQOO Neo10 Pro+性能满血强悍来袭，挑战行业极致游戏体验

【天极网手机频道】“超配双芯战神”iQOO Neo10 Pro+ 至强性能揭秘，高通骁龙 8 至尊版旗舰芯引领强悍核心配置，带来行业独一家的极致游戏体验，依仗至强产品力有望问鼎“年中最强性能旗舰”的宝座。

iQOO Neo10 Pro+ 拥有性能能效双顶流的高通骁龙 8 至尊版、旗舰标配的LPDDR5X Ultra(9600Mbps)，以及可将应用安装速度提升 50% 的UFS 4.1联袂组成的“满血性能铁三角”，堪称目前安卓阵营最强配置，成功拿下高达3,311,557的安兔兔综合跑分。

“性能超配”，蓝晶专属调校，激发骁龙 8 至尊版更大潜能，带来硬件光线追踪 2.0，还原真实光影，让游戏场景更逼真;具备图像运动引擎 2.0，有效降低游戏插帧时延，让游戏画面更为流畅;拥有全新一代帧率感知引擎，实现逐帧精准预测，达成不卡顿的游戏体验。还有 iQOO 迄今最大的 7K 冰穹 VC液冷散热系统，凭借超导毛细通道设计和纳米级氧化石墨烯这两大黑科技，实现相对前代产品 15% 的散热能力提升，将助力 Neo 10 Pro+ 的至强旗舰性能发挥不受限。

得益于蓝晶×旗舰核心配置的强力支撑，iQOO Neo10 Pro+ 将带来行业至强游戏体验。游戏流畅性至关重要，而游戏中最低的 1% 帧率的平均值，即 1% Low 帧代表着游戏的卡顿程度，Neo10 Pro+将挑战《大型开放世界手游》的行业最高 1% Low 帧，带来前所未有的流畅体验。同时凭借 7K 冰穹 VC 液冷散热和全新一代帧率感知引擎，Neo10 Pro+还将实现《永劫无间手游》60帧 + 精致画质在 30℃ 室温下，满电到关机帧率一直稳，平均帧率高达59.8帧的极佳成绩。强悍性能看 iQOO，流畅游戏体验更看 iQOO。

iQOO Neo 10 Pro+不仅拥有7大“超配”的，还是唯一2K 屏配骁龙 8 至尊版的新品，并将与“KPL 推荐智能手表”iQOO WATCH 5、“KPL 推荐耳机”iQOO TWS Air3 和“永劫无间手游官方推荐平板”、“王者荣耀职业联赛官方推荐平板”iQOO Pad5 系列一起，于5月20日(周二)19:00登场，就让我们拭目以待新品带来的至强性能表现吧!