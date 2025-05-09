OPPO Find X8 Ultra上新，将支持首个HDR照片拍摄和分享

【天极网手机频道】5月9日，OPPO Find X8 Ultra 通过软件更新，带来全球首个HDR实况照片功能――OPPO 原彩 ProXDR 实况。这一新功能将大幅提升实况照片画质，让动态瞬间更生动。此外，OPPO 还联合小红书，上线全球首个 HDR 实况照片分享功能。用户通过 Find X8 Ultra 拍摄的实况照片，在小红书发布后可以获得全新的超清 HDR 画质，让高质量的创作与分享无缝衔接。Find X8 Ultra 也是目前唯一支持拍摄和分享 HDR 实况照片的手机。

据了解，此次更新之后，Find X8 Ultra 在小红书上无论分享实况照片，静态照片，还是视频，都可以展示 HDR 效果，不论动静都可以超精准地还原人眼所见的自然光影与色彩，让影像的分享拥有前所未有的视觉震撼。

通过Find X8 Ultra的原彩 ProXDR 技术，OPPO与小红书联手开启全球首个 HDR 实况生态，并重新定义移动影像的边界。这更标志着中国科技公司首次在 HDR 技术与全链路体验上实现全球领先。OPPO 与小红书的合作，也为”硬件 + 内容平台”的生态联动提供了新范式，为HDR 技术在中国的普及按下新的加速键。

天极网还了解到，未来Find X8 Ultra 的影像能力还将迎来多项重要升级，原彩ProXDR 效果将拥有比肩专业相机的人像质感，大师模式也将支持实况照片拍摄，让实况照片更有哈苏味儿。针对视频创作需求，Find X8 Ultra 也将新增专业视频创作模式，支持4K 60fps/120fps Log录制，让更多用户拥有影视级视频创作能力。