OPPO本月15日新品发布会，包含手机，平板和开放式耳机

【天极网手机频道】5月7日，OPPO官方正式宣布，将于本月15日举办新品发布会，届时将发布包括手机、平板在内的多款数码新品。目前，OPPO官网已上线关于OPPO Pad SE和OPPO Enco Clip新品网页并已经开启预约，引发用户关注。

在众多新品中，最受瞩目的莫过于即将亮相的开放式耳机。自华为推出FreeClip系列以来，其颠覆性设计与舒适体验 是其首要竞争力，开放式耳夹形态通过C型桥结构和极致轻量化设计解决了传统入耳式耳机的佩戴痛点，同时以流光紫、星空黑等潮流配色和可搭配耳饰的时尚属性，成功将耳机转化为“科技饰品”，吸引了诸多年轻消费者，并且在社交平台上获得了良好口碑。作为后来者，OPPO此次携手智能生态合作伙伴孙颖莎，为用户带来全新的开放式耳机选择。据悉，该耳机采用豆荚式造型，单耳重量仅为5.8g，支持自动左右识别，无需区分左右耳即可佩戴，稳固且舒适。此外，目前主要的竞品有华为 Freeclip和荣耀LCHSE两款，OPPO Enco Clip具备约9.5小时的连续播放续航表现，至少提供“珠光海”和“星岩灰”两款配色，满足用户的个性化需求。

在手机方面，OPPO将发布全新一代 Reno14，主打“超美小直屏”概念。延续上一代Reno13从蝴蝶汲取灵感所打造的“蝶蝶紫”配色，Reno14此次则以人鱼为灵感来源，呈现独特设计美学。该机型被官方定位为“Live图神机”，主打影像创新功能，融合多个热门产品的优秀影像技术，力图为年轻用户打造一款易用且强大的创作工具。OPPO Reno14系列将全系配备5000万像素潜望式长焦镜头，并搭载全新的动态抓拍增强算法，即使在远摄场景中，也能拍出细节清晰、噪点极低的实况照片;OPPO Reno14的新功能中疑似借鉴了另一款网红产品――DJI Pocket 3，据网友推测，Reno14系列将新增“4K视频转实况”功能，支持将动态视频片段一键转换为可编辑的实况照片;通过OPPO官方释出的第三个“愿望”海报图可知，Reno14系列的最后一项影像升级与近期大热的CCD相机有关。新机将新增“CCD级氛围感照片”功能，延续ColorOS 15中引入的“柔光模式”，并融合朦胧、梦幻、胶片三种风格滤镜，进一步强化人像拍摄的电影质感。此次Reno14集成了三种潮流影像功能，具备多重“网红特质”，有望成为价位段内最具竞争力的全能影像手机。

最后，定位学生用户群体的OPPO Pad SE也将迎来升级。该款平板主打性价比，提供“星光银”和“夜幕蓝”两款配色，并配备柔光版屏幕，有效缓解长时间用眼疲劳。配置方面，提供6+128GB、8+128GB、8+256GB三种存储组合，搭载9340mAh大电池与33W快充，并内置专属“学习空间”功能，进一步贴合学生日常学习场景的需求。

在紧锣密鼓的四月新机潮发布结束后，在五月份OPPO同样”动静“不小，智能终端生态和手机布局同步推进。本次发布会将构建“手机 + 平板 + 耳机”的完整生态闭环，展现品牌在智能终端领域的全面发力。其中，专为年轻用户打造的“Live图神机”――OPPO Reno14备受期待，其在影像表现及其他方面的综合实力也引发广泛关注。更多精彩内容，欢迎关注OPPO官网或官方社交平台直播，届时天极网也将第一时间带来OPPO Reno14系列的深度评测。