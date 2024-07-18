荣耀对折叠屏手机的思考：不止于形态，在软件层面同样不断探索

【天极网手机频道】在国际数据公司IDC关于2024年Q1季度发布的国内折叠屏出货量报告中，荣耀以26.7%的市场份额紧随华为，占据国内折叠屏市场份额第二名，在折叠屏领域，荣耀折叠屏受到很多国人的认可并有着十分不错的市场表现。

荣耀Magic V3的发布，行业内最薄折叠屏厚度记录被重新打破，展开态仅为4.35mm，合上仅为9.2mm，重量也仅为226g，此次发布荣耀喊着“开创内折品类全新轻薄纪录”的口号，确实属实。折叠屏一步步发展至今，厚重的桎梏在荣耀Magic V3的发布后被打破，此次，荣耀不仅从硬件上带来突破，更从软件上的带来创新。

荣耀视力舒缓绿洲护眼屏――软硬双结合

荣耀手机在OLED屏幕的护眼能力一直处于手机厂商中的翘楚地位，给荣耀手机带来独一档的竞争力和产品力，此次的荣耀Magic V3除了在硬件上搭载高素质的内外屏幕，更是利用Ai端侧能力使能屏幕搭载AI离焦护眼和干眼友好功能，并开创AI主动护眼。

图片来源：荣耀官网

首先，在硬件规格上，荣耀Magic V3采用6.43英寸外屏，屏幕比例20:9，分辨率2376×1060，支持1-120Hz智能刷新率，拥有5000nits峰值亮度，支持4320Hz PWM调光;内屏尺寸为7.92英寸，屏幕比例10:9，分辨率2344×2156，支持1-120Hz智能刷新率，拥有1600nits峰值亮度，支持3840Hz PWM调光。

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在软件层面，还开创性的引入AI主动式护眼技术，通过高敏AO捕捉和智慧环境识别，通过“干眼友好”(后续通过OTA升级)，“AI离焦护眼”等功能，从被动到主动、从通用到精准，实现对用户用眼的呵护，并持续引领手机行业护眼技术的领先地位。

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第三代青海湖电池――行业能量密度最高的电池

相信很多人同样好奇，荣耀是怎么把手机机身做到厚度仅为4.35mm的同时还塞入5150mAh的电池，而这主要依靠荣耀第三代青海湖电池。

荣耀轻薄技术沟通会上，荣耀发布了行业首款10%硅含量电池，其能量密度比上代提升5.74%，电池厚度减少4.4%，电池整机体积比为24.7%，达到行业最高。在同时期一加Ace 3 Pro冰川电池和vivo S19蓝海电池硅含量均为6%。

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荣耀Magic V3搭载的第三代青海湖电池，全面提升电池能量密度，能量密度实测值高达773Wh/L，行业领先。在实现全面提升电池能量密度的同时，实现电池体积的大幅缩小，荣耀Magic V3以极高的电池整机体积比，实现了高达5150mAh的大容量电池，平均电池厚度却只有2.6mm，对比友商Mate X5双电芯平均厚度3.075mm，X Fold3双电芯平均厚度2.79mm，在行业处于绝对领先的水平。

得益于轻薄高密电池的强大，以及自研能效增强芯片HONOR E1，还有荣耀都江堰电源管理系统，荣耀Magic V3可以智能识别不同温度、负载的充放电场景，将电池充得更满，放得更空。大容量的电池和优异的电源管理系统，让荣耀Magic V3通过中国质量认证中心智能手机“全天续航认证”，高负载运行一整天毫无压力。

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荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3两款产品同时支持66W有线快充和50W无线快充能力，无论有线充电还是无线充电，都能实现快速电量恢复。

图片来源：荣耀官网

软件交互层面

通过荣耀MagicOS 8.0.1系统，荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3实现了平台级的AI意图识别，从AI的端云协同，到AI在端侧应用的落地，实现了操作系统的重构，对用户意图理解更精准更立体，能够认知学习图像、文本和复杂语义，带来千人千面的用户专属智慧服务，为用户提供前所未有的令人兴奋的AI体验。在最新的系统推送中，带来了更多折叠屏交互的功能。

平行空间――更隐私，更高效

荣耀Magic OS 8.0.1 上平行空间双系统再升级，生活工作进一步隔离，秒变两部手机，且平行空间内权限管控升级，使用痕迹不被泄露，平行空间致力于保护用户工作生活的每一面，工作时更专注与安心，生活时更享受。

首先，平行空间绑定专属sim卡号码，一个系统绑定一个手机号，拨打工作电话更安心，并且主系统运行的过程中，副系统的响铃不会被唤醒; 联系人、通话记录完全隔离，工作通话记录和联系人直接保存在平行空间，查找工作联系人更便捷、高效;工作相关软件均运行在平行空间，工作数据安全隔离，处理工作更专注。

图片来源：荣耀官网

其次，荣耀还带来了双系统之间的任意门功能，在屏幕展开态，通过左右分屏，将文件和图片，从一个系统中直接拖到另一系统中，符合本能逻辑，提高交互的效率。作为第二个系统，荣耀还带来了安全私密的管理，处理隐私事务更加安全。默认离线的输入法，输入法的云备份和云联想等功能均会被关闭;开启防位置跟踪后，平行空间内应用只能单次使用用户位置，无法永久获取用户权限，保护用户位置信息被滥用。

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手机分身这个功能在很多年前就有酷派、小米等多家公司牵头，将手机分身功能首次带给用户，但荣耀很巧妙的利用折叠屏的硬件优势，拓展更多实用的功能。

荣耀信任环功能――更便捷的文件互传

MagicOS 8.0.1带来信任环能力的演进，支持一屏操作两机，双端可控，快速触达两部手机中全部应用和服务、文件一拖分享，一屏玩转双机。

图片来源：荣耀官网

总结

荣耀Magic OS的工程师对“折叠屏”这一概念是有着自己思考的。折叠屏不应该只是大号的手机，不是单单局限在谁的折痕浅，谁的悬停角度更大这些方面的考量。应该充分考虑折叠屏这一生态的存在的意义，考虑折叠屏的使用场景，考虑折叠屏缺失的实用功能，考虑用户使用折叠屏过程的痛点问题，让折叠屏手机不再局限在手机做得到的事情，全形态的折叠屏应该是在手机的基础上做得更好，做到手机做不好甚至做不到的事情。荣耀不断扩展折叠屏的功能，这是对手机折叠屏意义的不断探索，从软件和硬件两个层面出发，协同进步，才能给用户带来越级体验，给自己赢来更好的口碑。