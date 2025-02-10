定档2月20日！“最薄”折叠旗舰OPPO Find N5将下周亮相

【天极网手机频道】2月10日，@OPPO官微宣布，全球最薄折叠旗舰Find N5定档2月20日全球发布，全智能旗舰手表OPPO Watch X2 也将一同登场。作为 OPPO Find折叠屏系列的巅峰之作，Find N5 以极致轻薄、强大能力、高效交互，重新定义大屏折叠体验。

OPPO Find N5 采用全面升级的超轻薄直屏设计。通过斜角打磨的机身，实现纤薄优雅的视觉体验，同时提升握持舒适度。以方与圆的线条交织打造的全新摄像头模组设计，打破了传统纯圆形模组的限制，让光线的流动展现出灵动之美;OPPO Find N5 包括暮紫、缎黑、玉白三款独具格调的配色。

与 OPPO Find N5 一同到来的 OPPO Watch X2，延续了 OPPO 对高级质感的追求，以极致的美学、专业的健康、全面的全智能，为用户提供时尚与科技完美结合的体验。

即日起，用户可在 OPPO 线下门店及线上官方商城等任意渠道，预订OPPO Find N5 及 OPPO Watch X2 ，并可享受多重购机权益。了解更多新品信息，敬请关注 OPPO 官方微博。2月20日19:00，共同见证 OPPO Find N5 及 OPPO Watch X2 旗舰新品全球发布。