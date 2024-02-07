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华硕Zenfone 11 Ultra全曝光：神似ROG游戏手机8

2024-02-07 13:15:24 作者：景博健

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  【天极网手机频道】上个月的时候，华硕旗下Zenfone产品线的新款机型 Zenfone 11迎来早期爆料，其部分信息出现在Google Play上，搭载高通骁龙8Gen 3旗舰处理器，提供16GB运存，正面屏幕分辨率为2400×1080等。不出意外的话，它依然会是和Zenfone 10(5.9英寸)一样，是一款小屏旗舰产品。而最新的消息显示，该系列还将有一款大屏的“超大杯”，命名为Zenfone 11 Ultra，相关的渲染图和配置信息也被曝光出来。

华硕Zenfone 11 Ultra全曝光：神似ROG游戏手机8，

  根据曝光，华硕Zenfone 11 Ultra手机提供永恒黑、天际蓝、迷雾灰、翡翠绿和黄土沙漠共五种配色，外观设计与ROG游戏手机8系列有些神似，机身正面是中置挖孔造型，四面窄边框设计，屏幕尺寸达到了6.78英寸，屏幕分辨率为2400×1080，最高支持144Hz刷新率，同时支持1-120Hz的自适应刷新率技术。

华硕Zenfone 11 Ultra全曝光：神似ROG游戏手机8，

  核心配置上，它将搭载高通骁龙 8 Gen 3处理器，配备16GB LPDDR5X 内存和512GB UFS 4.0存储，内置5500mAh电池，支持65W有线充电和15W无线充电。影像这块，后置5000万像素IMX890主摄+3200万像素3倍长焦+1300万像素超广角的组合，前置为3200万像素，应该和ROG游戏手机8系列保持一致。

华硕Zenfone 11 Ultra全曝光：神似ROG游戏手机8，

  总的来看，这款Zenfone 11 Ultra在规格参数上和ROG游戏手机8系列很接近，可能就是在一些游戏相关配置方面有所变化。不过我个人觉得，更多消费者应该更加关注小屏幕的Zenfone 11，毕竟市面上可选的产品非常少，目前尚不清楚华硕会在何时发布这两款产品，很可能要等到年中左右。

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