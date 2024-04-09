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OPPO A3 Pro将于4月12日发布 来京东“先人一步”享现货抢先发

2024-04-09 16:57:00 Yesky天极资讯

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  【天极网手机频道】防水、抗摔、耐用的OPPO A3 Pro将于4月12日发布。为满足消费者抢先入手这款优质新机的需求，京东携手OPPO打造“先人一步”计划，提供1000台OPPO A3 Pro现货抢先发货，发布会后即可下单，抢先体验新机。现在来京东APP搜索“OPPO先人一步”即可进入页面预约新机，方便发布会后第一时间下单。

  京东APP搜索“OPPO先人一步”进入页面后，可以0元预约新机，有机会赢新机、随行杯、闪充套装等，还可1元提前锁定小度蓝牙音箱。此外，来京东参与OPPO A3 Pro预售可享至高12期免息、以旧换新至高补贴700元、赠OPPO原厂耳机、店铺会员赠20000mAh移动电源等福利。

  为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限量新品提前发货等。如果考虑尽早入手OPPO A3 Pro，那就发布会后来京东参与“先人一步”享现货抢先发货，还可现在来京东预约，1元提前锁定小度蓝牙音箱。

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