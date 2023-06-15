四大旗舰影像横评：手机影像的选择权，是时候交还到大众手中了！

【天极网手机频道】在手机各项配置高度集聚的时代，各大厂商的旗舰产品表现基本拉不开过多差距，更多的是注重用户的实际体验。而在计算摄影时代，手机影像不仅成为了大众着重关注的功能，也是厂商不断内卷的领域。恰逢618之际，笔者也对iPhone14 Pro、vivo X90 Pro+、OPPO Find X6 Pro、荣耀Magic5 Pro(以下简称为iPhone、vivo、OPPO、荣耀)进行了一番影像横评，希望能够对近期想要购买影像旗舰的小伙伴提供一些参考。

在进入具体的横向对比之前，我们还是简单了解一下这四款旗舰的镜头参数。iPhone14 Pro：4800万像素主摄、1200万像素超广角镜头、1200万像素3X长焦镜头

vivo X90 Pro+:5000万像素蔡司一英寸大底主摄、4800万超低畸变超广角镜头、5000万像素大光圈2X定焦大师镜头、6400万潜望式3.5X中长焦人文镜头

OPPO Find X6 Pro:5000万像素一英寸大底广角镜头、5000万像素自由曲面超广角镜头、5000万像素3X超光感潜望长焦镜头

荣耀Magic5 Pro：5000万像素广角摄像头、5000万像素超广角摄像头、5000万像素3.5X潜望式长焦摄像头

从以上的参数来看，四款旗舰所采用均是行业内顶尖的影像配置，也是最能够代表各自在手机影像领域的最高水准。接下来我将针对超广角、主摄、长焦、人像四个不同的维度，进行同一场景下的拍摄，再通过对直出样张的主观解析，完成对四大旗舰的影像横评。

超广角

荣耀与OPPO整体色调偏暖，尤其是荣耀，画面甚至有点偏黄了，而vivo与iPhone的色调则会偏冷一点，其中iPhone画面有点偏绿。对比度上，OPPO与苹果处理得较好，能够协调好本身的明暗关系，其他两款手机的画面被过度提亮，失去了原有的明暗层次感。至于畸变，四款手机拍摄的画面并没有出现过于严重的拉伸。

主摄1X

在白天大光比的环境下，荣耀拍摄出的画面亮度最高，iPhone最低，这两台手机采取的策略都比较极端，尤其是iPhone，仅保留了中心区域的亮度，同时它同样出现了偏绿色的问题。OPPO和vivo两款手机采取的策略类似，光影对比正常，整体色调也符合实际情况。不过，在中心区域天空，除了OPPO其他几家均出现了不同程度的“鬼影现象”。

在夜间暗光环境下，iPhone的表现最差，画面出现了眩光，清晰度也是最低的，有种雾化的感觉。而其他三款手机饱和度会高一点，OPPO保留的楼梯细节最多，vivo中心区域灯光部分饱和度最高，而荣耀介于两者之间，综合表现是最好的。

长焦3X/3.5X

白天雨天场景下，四款手机拍摄的画面清晰度都没有什么问题，相差不大，主要区别在于色彩上。iPhone一如既往地写实，画面色彩偏暗沉，对于招牌、树叶并没有进行渲染。OPPO拍摄的树叶被渲染成墨绿色，画面虽然讨喜，但却并没有vivo和荣耀来得自然。

夜间暗光场景下，OPPO暗光长焦的优势就凸显出来了，明暗部分对比分明，色彩表现趋于自然和谐，综合表现是最好的。而其他三款手机，均出现了不同程度的问题，例如在单车的后半部分的暗光区域，iPhone基本没有任何细节，死黑一片，vivo与荣耀在这一部分都进行了提亮，但算法方面不够细致，受到画面中心区域紫光的影响，提亮后出现了偏紫的情况。

长焦10X

在10X焦段方面，雨后阴天场景，iPhone出现了前面超广角拍摄同样的问题，画面色调偏暖偏黄。荣耀画面亮度最高，树叶的色彩饱和度最高，第一眼确实比较讨喜，容易给人惊喜感，但并不符合实际肉眼所见。vivo与OPPO自然度最好，背景的暗度有不同程度的保留，但色彩方面的差距也是比较明显的，尤其在中间红色的标识被提亮了，只有vivo能够保持原有的自然色彩。所以，在10X这一焦段，vivo的综合表现是最好的。

人像

白天光线充足情况下，四款手机的色彩与亮度差异并不明显，我们主要看虚化与美颜效果。同等光圈下，OPPO与vivo虚化过渡比较自然，对于人物发丝边缘的抠像也很精准。而荣耀与iPhone都出现了人物脱离背景的情况，显得不真实。默认设置下的美颜，iPhone基本没有任何美颜效果，荣耀的美颜效果过重，皮肤已经没有多少细节了。vivo和OPPO的美颜效果就自然多了，但我个人更倾向于vivo的这张，人物脸部的色彩、美颜效果与场景的色调融合度会更好，看上去更加舒适自然一点。

在夜间暗光情况下，iPhone一如既往地没有美颜，虚化效果也是最差的。vivo背景暗部同样被过度提亮，OPPO美颜效果也有所欠缺，这两款手机的虚化效果则中规中矩。荣耀的整体表现最好，画面色彩、明暗对比、虚化效果、美颜效果等都很协调，画面整体看起来更有层次感与自然感。

总结

现在的旗舰机，由于搭载的硬件基本一致，在光线充足的情况下，拍摄出来的画面其实不会有太大的差异，更多的差异是在于每个厂商采取策略的不同，才让同一场景下拍摄的画面呈现出不同的色彩或影调。

你们也可以看到，一番测试对比下来，只有在暗光这些特殊场景下，四款手机才会逐渐凸显出自身的优势，但也是打得有来有回，并没有说谁是绝对的好。毕竟，影像在大部分情况下，是我们主观性的选择结果。这也就意味着，我们在购买影像旗舰的时候，更应该考虑的是焦段、色彩、影调等个性化的因素，而不是偏听偏信，人云亦云。

所以，我觉得未来手机影像的发展，应该是在现有的同质化硬件基础下，打造出自己独特的影调或色彩，就像同一片大海，衍生出不同的河流，流向四面八方，惠及不同的土地，最终成就百花齐放的盛景，才算是把影像的选择权真正交还给用户。