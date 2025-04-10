OPPO首款小屏旗舰Find X8s 外观新创意

【天极网手机频道】在智能手机市场中，大屏幕手机长期占据主导地位，满足了用户对视觉体验和娱乐功能的需求。随着使用场景和需求的变化，便携性和单手操作的优势逐渐被消费者重视，小屏手机的市场需求开始回升。OPPO作为行业领先品牌，紧跟市场潮流，推出了首款小屏旗舰手机――Find X8s。这款手机在保持小屏手机的手感的同时，兼具潮流的外观和超薄的屏幕边框。接下来和天极网一起来看看吧!

超窄边框设计轻薄机身

Find X8s 配备了一块 6.3 英寸的 1.5K LTPO 直屏，这款手机最大的亮点就是四边框宽度仅为 1.25 毫米。这一设计比苹果 iPhone 16 Pro Max 的边框还要窄，极大地提升了屏占比，为用户带来更加沉浸的视觉体验。 凭借第二代芯片级屏幕封装工艺，

Find X8s 的机身更加紧凑轻薄。机身厚度控制在 7.7 毫米左右，重量更是小于 180 克。这一设计不仅提升了美观度，还增强了手持舒适感。

精致的机身工艺

在天穹架构的有力加持下，OPPO Find X8s 系列实现了从内到外一体化防护升级。OPPO Find X8s屏幕升级为新一代晶盾玻璃，具备出色抗跌耐摔性能，并且获得瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证;机身内部主板也进行了合金级的防护，全方位保护主板免受外力冲击、挤压损坏，不仅如此，Find X8s支持IP69 & IP68双顶级防水认证，通过多重防水处理有效阻止水分进入主板，日常泼溅、淋雨，或是洗澡淋浴时手机不慎接触水等场景都能轻松应对。

全焦段三摄系统和创新的三段式自定义按键

在后盖设计方面，Find X8s的背面相机 Deco 设计延续Find家族经典寰宇设计，通过一体式金属成型工艺，融入全新的灵感之环，同时大幅降低摄像头模组的凸起，让模组看起来更小巧精致。在影像方面，Find X8s 配备了全焦段三摄系统，包括一颗 5000 万像素的主摄像头、一颗超广角镜头和一颗潜望长焦镜头。

同时这一代全新升级了位于侧边的三段式按键，机改为了一个全新实体快捷键，长按启动AI 一键闪记功能，用户也可用于快速启动系统功能、快捷服务，比如你可以将快捷键设定为一键闪记，系统可智能识别、分析、记录当前屏幕内的各种信息，并存储至“小布记忆”中，小布记忆会为你集中管理重要信息，还会智能分类整理，按你的记忆结构，通过智能标签和智能合集将信息自动归档到最佳位置;当然，快捷键也可以设定为声音与震动，长按切换为响铃、震动或静音模式;还可以设定为免打扰、相机、手电筒、录音、翻译、截屏等操作，加上按键处于拇指自然碰触的中框位置上，真正实现盲操级效率。

在配色上，OPPO Find X8s 提供星野黑、月光白、落樱粉、海岛蓝四款。其中海岛蓝配色以水波光影背板将海岛晨雾的氤氲感融入到机身当中，温柔且舒服，搭配直角边框设计，精致感与灵巧感满满;OPPO Find X8s+在星野黑、月光白配色的基础上还有一款风信紫，基于防指纹镀层与丝绸雾面观感的结合，呈现从薄雾紫到霞光粉的朦胧渐变，让纯粹的美更显精致感。

总体而言，OPPO Find X8s在性能配置和用户体验等方面维持了出色的水准。凭借其高颜值的外观设计，Find X8s不仅在视觉上吸引用户，还引入了一颗全新的自定义按键，为用户提供了更加丰富的功能定制选项，提升了操作的个性化体验。无论是外观的精致工艺，还是内部的强大性能，这款手机都充分展现了OPPO在设计与技术上的深厚功力。