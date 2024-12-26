【天极网手机频道】手机圈真正开始卷屏幕护眼这条赛道是从什么时候呢？自从2023年11月16日荣耀宣布成立荣耀绿洲护眼实验室以来，荣耀的“绿洲护眼屏”可谓是在科技数码圈掀起不小的波澜，时间已经过去一年，高频PWM调光、离焦视力舒缓功能和干眼友好等功能被迅速普及开来，荣耀通过软硬件技术结合持续引领行业护眼技术进步的名声彻底在数码科技圈打响。在这个月，坐落在深圳市坪山区的荣耀邀请科技媒体参观荣耀绿洲护眼实验室，作为行业内为数不多真正拥有自己护眼实验室的荣耀究竟如何呢？

在参观过程中，荣耀绿洲护眼实验室的负责人赵明远详细地为大家分析并介绍了荣耀绿洲护眼屏幕在目前众多护眼屏幕中的独到优势。他从技术原理、实际应用效果以及市场反响等多个角度进行了深入的讲解，尤其强调了荣耀绿洲护眼屏幕在护眼技术上的创新性与领先性。他指出，荣耀不仅是行业内为数不多拥有自主实验仪器和专业研发团队的厂商之一，更是在护眼技术研发方面投入了大量资源和精力。这种深耕技术的态度和对用户健康的关注，充分体现了荣耀的企业责任感和技术前瞻性。他表示，荣耀对于护眼技术的坚持与创新，不仅赢得了市场的认可，更得到了行业内外的高度评价，其对护眼事业的投入和决心可谓有目共睹，充分展现了品牌追求卓越的核心理念。

在这次活动中，早在MagicOS 8就带来的离焦视力舒缓、干眼舒缓、致臻原彩显示等护眼功能都设有对应的功能的体验区域，并且展区内统一有荣耀的相关技术人员为之解惑答疑。除此之外，此次在MagicOS 9中带来的车辆晕动舒缓功能同样也在此次的展览区域内，荣耀的相关技术人员介绍到对这个功能的应用做到了比苹果更佳缓解效果体验，荣耀的工程师通过软硬件技术的结合，通过感应器识别用户是否在移动的车辆中，并给出相应的动画反馈，以减少用户感官冲突造成的晕车现象。更惊喜的一点是，荣耀的MagicOS 9做到了六轴的感应效果和动画，与此同时，在车辆晕动舒缓方面，苹果的车辆运动提示只完成了对应的两轴体的感应效果和动画，因此，在缓解车辆运动过程用机体验上，荣耀做到了青出于蓝胜于蓝的效果。

在此次活动的最后，荣耀通过座谈会的形式，荣耀绿洲护眼实验室的负责人赵明远和主要研发人员解答了许多媒体提出的问题。当谈及到荣耀目前的护眼技术与其它友商的之间的差距和是否担心护眼方面被友商追赶甚至超越时，荣耀绿洲护眼实验室的负责人赵明远在活动中坦率地表示，荣耀非常期待护眼技术能够普及到每一位用户，这不仅是护眼科技的一次进步，更是造福广大消费者的好事。他提到，在核心护眼技术方面，荣耀至少领先同行业友商半年，这一优势为用户提供了更优质的产品体验。

在会议期间，赵明远还指出，与手机影像拍摄技术的升级相比，手机护眼技术的提升并不会立即展现出显著的效果。护眼技术的价值更在于长期使用过程中对眼部健康的保护，这需要用户长时间的体验才能真正感知到。因此，护眼技术的研发是一项细致而深远的工作。他进一步透露，荣耀未来将坚持在保护用户隐私的前提下，建立基于用户用眼行为的护眼数据大模型。这将为未来的产品优化提供有力支持，让护眼技术更贴合用户的实际需求。与此同时，荣耀还会持续加大对护眼技术的研究投入，致力于在人因工程和用眼体验的优化方面不断创新，努力为用户带来更健康、更舒适的产品体验。

通过这次媒体活动，荣耀向广大媒体清晰地展示了自家的“绿洲护眼屏”绝非市场噱头，而是凭借深厚技术积累与创新实力所打造的成果。荣耀绿洲护眼实验室拥有卓越的研发团队和世界领先的实验仪器，始终致力于推动护眼技术的发展。荣耀承诺，未来将继续加大对护眼技术的投入，秉持“科技以人为本”的理念，不断为用户带来兼具健康与实用性的高品质科技产品。

从行业视角来看，手机市场中能有像荣耀这样专注于用户健康的科技创新企业，实属难能可贵。荣耀以其技术优势和责任担当，已然成为手机屏幕护眼领域的行业领跑者，不仅为用户提供了更加舒适的使用体验，也在推动整个行业的进步。荣耀的努力，真正践行了科技造福用户的初心，让更多人受益于技术带来的便利与关怀。