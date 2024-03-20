荣耀Magic6至臻版即将开售 AI战略全布局

【天极网手机频道】不知道大家有没有发现，今年各大科技企业都在强调一个要素，那就是人工智能(AI)!随着科技的飞速发展，AI已经成为了各行各业的关注焦点。后天就是荣耀Magic6 至臻版产品发售的日子，我非常激动，在此我想和大家详细聊一聊荣耀和AI的那些事。

首先，荣耀作为一家全球知名的科技公司，一直在致力于为用户提供更好的产品和服务。而AI技术正是荣耀产品的一大亮点。荣耀Magic6 至臻版作为一款高端旗舰产品，自然融入了众多AI技术，为用户带来更加智能的生活体验。

荣耀公司其实早已前瞻性地提出了AI手机又或者是AI终端这个概念。如果我没记错的话，在早些年的荣耀初代Magic以及荣耀V10上，荣耀就在有意识地推动手机AI的发展。熟悉数码产品圈的小伙伴不难发现，今年陆续面世的手机新品，都离不开AI这个关键字。而一台手机AI性能的好坏，正变成消费者对智能手机区分等级的一个评判标准。

在荣耀Magic6 至臻版上，AI技术主要体现在以下几个方面：

1. 语音助手：荣耀Magic6 至臻版内置了智能语音助手，用户可以通过语音指令控制手机，实现打电话、发短信、查询天气等功能。而且，语音助手还能识别多种语言，让用户在与助手交流时更加便捷。

2. 人脸识别：荣耀Magic6 至臻版采用了先进的人脸识别技术，用户只需瞬间即可解锁手机。此外，人脸识别技术还能实现支付功能，让用户在购物时更加轻松。

3. 图像识别：荣耀Magic6 至臻版具备强大的图像识别功能，可以快速识别出照片中的物体、场景和人脸。这对于喜欢拍照的用户来说，无疑是一个非常有用的功能。此外，我们还可以利用任意门功能来快速进入别的APP中，记录或者购买拍摄物体。

4. 智能推荐：荣耀Magic6 至臻版会根据用户的浏览习惯和使用场景，为用户推荐合适的应用程序、音乐和视频。这让用户在使用手机时，能够更加轻松地找到自己感兴趣的内容。

5. 优化性能：荣耀Magic6 至臻版的AI技术还能智能识别用户的使用场景，自动调整手机的性能，以确保用户在使用过程中获得最佳的体验。

这里小编还注意到，荣耀总裁赵明在发布会后还对外介绍了一下荣耀公司未来对于“人工智能”的方向。

在基本逻辑保持不变的情况下，荣耀目前已将人工智能战略划分为四个层次：

第一层次：运用人工智能实现跨系统融合，使不同操作系统通过人工智能做出决策，实现手机、平板、个人电脑等设备之间的无缝连接和数据共享;

第二层次：运用人工智能重构操作系统，使手机在使用过程中逐渐了解用户、从而给用户带来更好的产品体验;

第三层次：人工智能在终端侧的应用，例如图像抠取、拍照渲染、文档总结等等功能

第四层次：人工智能的端云协同，将网络人工智能大型模型应用于呈现。

总之，荣耀Magic6 至臻版作为一款充满AI技术的产品，将为用户带来更加智能、便捷的生活体验。而荣耀作为一家不断创新的科技公司，也将在未来继续加大对AI技术的投入，为用户带来更多惊喜。让我们共同期待荣耀Magic6 至臻版的发售，相信它一定会成为市场上的一款热销产品!

荣耀Magic6 至臻版将于2023年3月22日在全球范围内正式开售。届时，消费者可以通过荣耀官方网站、各大电商平台以及荣耀实体店进行购买。为了满足不同消费者的需求，荣耀Magic6 至臻版将提供两种颜色和存储配置供选择。详细来看，荣耀Magic6 至臻版 16GB+512GB配置售价6999元;16GB+1TB配置售价7699元。在开售期间，荣耀还为消费者提供了诸多优惠政策。购买荣耀Magic6 至臻版的用户将享受到免息分期、限时优惠以及赠品等福利。此外，荣耀还将为前100名购买荣耀Magic6 至臻版的用户提供特别礼品。