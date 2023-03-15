魅族20系列整体配置曝光，全系配备超声波屏下指纹识别

【天极网手机频道】3月14日，魅族正式官宣将于3月30日召开魅族领克无界生态发布会，在长达近一个月的预热后，发布会日期总算落下帷幕。与此同时，魅族20系列的整体配置也已现身网络。

根据爆料，这次魅族20标准版将以黄色作为主打色，而魅族20 Pro则是偏银色，全系都将搭载高通去年发布的旗舰芯片骁龙8 Gen 2。作为高通在骁龙8之后的续作，骁龙8 Gen 2进行了全方位的升级，无论是更高频率的X3大核，还是1+2+2+3的全新架构，都为这颗芯片的强大性能提供硬件基础。同时，Adreno GPU支持光线追踪技术，相比前代拥有25%的性能提升，为魅族20系列提供性能保障。

魅族20系列全系支持80W快充、柔性直屏、50MP SMAOIS大底主摄、超声波屏下指纹，其中魅族20 Pro还拥有50W无线快充以及5000mAh的超大电池。同时魅族20 Pro柔性直屏还将采用三星E6基材，分辨率高达2K，最高峰值亮度可达1800尼特，并且支持魅族自研自适应屏幕刷新率，能够在1-120Hz之间自动调节。

不同于Pro系列，魅族20标准版虽然也采用了柔性直屏，但是一块144Hz的动态高刷电竞屏，分辨率没有达到2K，支持10.7亿色高动态范围显示。魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0。而魅族20 Pro将会提供12+512的存储规格，并且会提供至少三种机身配色。此外，魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

这一次魅族20系列还针对信号大做文章，采用13根电竞级高能天线，进行20种技术方案赛马调优。根据魅族内部人员的说法，此次魅族20系列的信号将直接来到行业内TOP级的位置，并且在一些极端环境下依然可以提供极佳的信号质量。最近两年手机信号越来越成为用户关注的重点，魅族20系列这次发力信号，可以说是方向对了。

除此之外，魅族20系列还将首发Flyme 10系统，将基于安卓13打造，并且全新加入红外控制功能。这也是近年来广受用户好评的功能之一，通过手机来遥控家中电器，实实在在解决用户痛点，未来有成为旗舰标配的趋势。

除了魅族20系列之外，3.30魅族还将携手领克在上海梅赛德斯奔驰文化中心一同发布Flyme 10、FlymeAuto以及领克08。作为魅族被吉利收购之后的首秀，魅族20系列的重要性不言而喻，同时备受关注的FlymeAuto也吸引了不少用户的目光，究竟魅族联手吉利，会为手机行业和汽车行业注入多少活力，还请拭目以待。