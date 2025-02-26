OPPO Find N5正式开售，开年最值得入手的超轻薄折叠旗舰

【天极网手机频道】最薄折叠旗舰OPPO Find N5正式开售，Find N5在不到9mm的机身内通过对每个细节的极致优化，实现了行业突破。不仅刷新了折叠屏手机的轻薄记录，更在性能、影像、屏幕、续航等多个方面实现了全面升级，吸引不少用户关注。

作为全球首款搭载骁龙8至尊版的折叠产品，Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，合上时机身实现薄至8.93mm，轻薄机身下还搭载了5600mAh 超大容量冰川电池与 50W 无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力，完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。

得益于新一代天穹架构，Find N5通过 IPX6、IPX8、IPX9 满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能从容应对，提供大幅提升的耐用性。

OPPO Find N5展开后拥有 8.12 英寸行业最大屏幕，为折叠提供前所未有的广阔视野和沉浸体验。同时，Find N5 内外屏均具备通透、细腻、流畅的特性，支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下有效降低屏幕对眼睛的刺激，呵护视力健康。

这一次ColorOS 15 和全新 OPPO 办公助手的加持给OPPO Find N5用户带来了更高效的办公体验。通过全新 O+ 互联App，OPPO Find N5 可以实现手机与苹果 Mac 电脑的无缝协同，支持远程控制 Mac 电脑，双端画面实时同步，操作延时低至毫秒级。远控 Mac 的 Find N5，更支持原生级 Mac 键盘和触控板手势操作，帮助用户轻松实现文件查找、编辑与传输。Find N5 的远控电脑功能，还可以配合全景虚拟屏的多任务使用，让电脑窗口与手机窗口同时运行，实现手机轻松发送电脑文件的操作。

此前备受好评的全景虚拟屏，OPPO Find N5 也进行了升级，全新 AI 全景虚拟屏，分屏功能更加智能，Find N5 系统级 AI 能感知用户分屏需求，主动提醒并帮助用户快速分屏;还有全新AI意图搜索功能可精准搜索本地文档内容并且整合系统其他能力提供更多相关信息等等实用的办公功能。

总的来说，5600mAh 冰川电池、唯一的骁龙8至尊版折叠旗舰，全面集成 Find X8 系列的影像算法、全面革新的通信和安全等多重强化，OPPO Find N5 再次向市场证明，折叠形态不仅能轻薄进8毫米时代，还能带来全面升级的旗舰表现。

目前新机已正式开售，提供玉白、缎黑、暮紫三款配色，12GB + 256GB 售价8999元，16GB + 512GB 售价9999元;16GB + 1TB(支持卫星通信功能)售价10999元，首销期间预订并购买的用户，最高可享受 24 期分期免息。Find N 系列老用户和 iPhone 用户，还可享受以旧换新专属福利，最高补贴 1800 元。感兴趣的用户可以前往OPPO官网以及各大电商平台和线下门店进行了解与购买。