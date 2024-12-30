影像出色，实力出圈，年末出游就选华为“nova 13香”

【天极网手机频道】随着双节来临，年末假期旅行、游玩出行逐渐火热，对于年轻人来说，旅途中怎么能少得了一款颜值和功能都在线的手机作为伴侣，华为nova 13系列自上市以来，以其时尚的美学设计，业界领先的影像体验，实力出众的通信续航以及综合体验，受到了年轻人的广泛欢迎和喜爱，纷纷称赞其“nova 13香”， 拥有它就绝对可以随时记录和分享旅途中的每一个美好瞬间。

外出旅行不管是一个人还是有家人好友同行，旅途中享受美食，欣赏美景，网红打卡，拍照录制视频已经年轻人的常态。华为nova 13 Pro前置搭载6000万人像追焦双摄，对于喜欢的自拍的年轻人，能够满足半身自拍、特写大头照、脸部特写等各种构图需求，支持0.7X-5X全焦段变焦，轻松与家人朋友合影，拍出靓丽旅行大片。

同时，华为nova 13 系列首次支持后置双OIS，带来了前后多焦段人像体验，后置搭载5000万多焦段人像三摄，新增的3X长焦人像镜头，800万超广角微距镜头，能够带来更多场景、更多焦段的影像表现，支持0.6X～5X全焦段变焦，不管是在滑雪场驰骋，还是在游乐场玩乐，都能拍出动感十足的照片。

值得称赞的是，华为nova 13系列搭载华为达芬奇人像引擎全新升级，带来的“形、质、色、光、画”五大人像优化，以及原生、质感、妆感三种人像美颜主题，力求还原真实人像，全面提升人像质感，即便不化妆，也可以拍出高质量大片。

当我们从景区回来后，发现由于表情管理不到位，很多照片效果非常不理想，只能可惜的选择删除照片，拥有华为nova 13系列将彻底改变这一现状，首发的AI最佳表情功能可以精准选出每个人的最佳神态，并自动合成一张满意的照片，AI扩图、AI消除等功能则让修图过程变得更加简单快捷。

假期出门游玩，尤其是户外徒步，野外探险，手机信号是年轻人最为关注的问题，特别是在山区，林地信号弱的地方，华为 nova 13系列内置双向北斗卫星消息，并支持发送北斗卫星图片消息，在无地面网络信号的深山、密林，也能通过北斗卫星传递文字、图片，将安全感拉满，为旅行保驾护航。

另外，华为 nova 13系列还拥有弱信号增强+拥塞信号增强+AI云加速功能，凡是地面信号所及之处，皆有稳定流畅的通信/上网体验。无论是在机场、地下地铁站，还在旅行途中疾驰的高铁上，nova 13系列的鸿蒙智慧通信，可以优选高铁基站、时刻不断连，保持信号依然稳定，让你旅途中的分享欲，随时随地得到满足。

相信很多人在旅行中都有这样的经历，最怕手机续航不够，或者充电时间太长，导致整个旅行路途变得枯燥无味，华为 nova 13系列配备5000mAh大电池，支持100W智能快充Turbo，可实现智慧快捷充电，显著缓解外出续航担忧，长时间的追剧、刷短视频，华为 nova 13系列都能轻松驾驭。

对于年轻人来说，现在的手机已超越通信工具，成为彰显个人品味和追求卓越的个性表达，华为nova 系列自诞生就与年轻人同频共振，华为nova 13系列将格纹元素应用在手机上，创新采用了低饱和度的色彩，提供了洛登绿、羽砂紫、羽砂白、星耀黑四款配色，每一款都彰显个性与不拘一格，轻松搭配年轻人日常各种不同的着装风格和品味，绝对是亲朋好友眼中的“最佳颜值搭档”。

同时，外观上华为nova 13系列采用的超级星耀环再次提升进化，对称布局设计，简约又时尚，搭配5D形态玻璃材质，不仅在视觉上呈现出独特的光影效果，而且等深四微曲屏带来舒适握持感，在触感上也带来了流畅的体验。

总的来看，华为nova 13系列凭借独特的ID设计、出色影像拍照、AI修图、超强通信、续航快充等强大的产品力，已成为年轻人最喜爱的手机产品之一。目前，华为nova 13火热销售中，售价2699元起，nova 13 Pro 现在还可以享受

6期分期免息、“以旧换新”额外补贴活动。其中，“以旧换新”至高可以享受旧机回收金额的30%额外补贴，购买nova 13 Pro 至高补贴600元。年末有旅行换机需求的朋友可登陆华为商城及各大授权电商平台，或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。

nova家族还有一款正在热销的潮流小折叠――nova Flip，它是业界最薄的小折叠，支持后置5000万像素、AI最佳表情和AI修图，是目前唯一通过了瑞士SGS 120万次弯折耐久认证的小折叠;独特的方形外屏也有许多的趣味游戏，包括“2048”、“电子木鱼”等，外屏还有首发的通话趣显Call-emoji功能，在通话时，通过外屏也能展示独特个性。对折叠屏手机感兴趣的朋友欢迎入手体验，还可以享受500元限时优惠。