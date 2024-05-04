苹果官方提醒iPhone充电切勿放枕头下

【天极网手机频道】苹果公司最近在其支持页面“iPhone 的重要安全性信息”中发布了警告，提醒用户切勿在枕头或毯子下给 iPhone 充电。警告指出：“切勿睡在已接入电源的设备、电源适配器或无线充电器上，或将它们放置在毯子、枕头或你的身体下。使用或充电过程中，请将 iPhone、电源适配器及任何无线充电器放置在通风良好的区域。如果你的身体出现影响身体感知热度能力的状况，请特别小心。”



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据报道，此前曾发生过因手机在充电时藏于枕头或毯子下而引发火灾的事故。因此，该警告不仅适用于 iPhone，也适用于所有智能手机。请确保在睡前将手机放在通风良好的地方充电，并远离枕头和毯子。苹果还提醒用户，应避免使用损坏或劣质的充电器和数据线。苹果建议使用经过 MFi 认证(Made for iPhone)的第三方充电配件，或符合 USB 2.0 或更高版本标准以及相关国家 / 地区安全法规的其它第三方产品。



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其实不管是否是iPhone手机，其他品牌的手机在充电时也不建议放在枕头下。由于智能手机在长时间使用过程中，可能会出现电池老化、充电口堵塞和松动等故障，这些故障可能导致充电电流异常、手机发烫过热进而引发事故。

总之充电安全关系到每个人的生命财产安全。用户在购买手机时最好选择具备安全保护功能的产品，例如在正规渠道购买的智能手机都配备了过充保护、过热保护等安全功能，能够在一定程度上降低充电安全风险。