三星Galaxy Z Fold6|Z Flip6正式发布，AI加持智能穿戴新品惊艳！

【天极网手机频道】7 月 10 日，三星在巴黎举办的 Unpacked 2024 发布会上推出了最新款折叠屏手机 Galaxy Z Fold6与Z Flip6，与上代相比在性能配置、工业设计以及AI方面有一定提升。

手机：硬件小改款，AI大升级

最直观的改变就是外观，三星Galaxy Z Fold6与Z Flip6均更换了直角边框，屏幕在进一步增大的同时收债了R角，在不增大机身体积的情况下让屏占比得到提升。在此基础上，三星Galaxy Z Fold6减重成功，三星Galaxy Z Fold6比上代减重14克，来到了239克。Z Flip6的提升则主要体现在内在。

两台手机均换用了第三代骁龙8移动平台(for Galaxy)处理器，并且加强了散热。在此基础上Z Flip6首次搭载了12G运行内存，得以流畅运行我们国内的日常软件，同时电池容量提升到4000mAh，补足了体验的短板，在摄像头方面也有一定提升。从硬件上来看，三星Z Flip6这次的升级幅度更大，更值得推荐。相对的，Galaxy Z Fold6与Z Flip6也有一定的提升，目前官网的价格分别是14999起和8999起，已开启先行者计划。

AI能力是这次三星Galaxy Z Fold6与Z Flip6升级的重点，谷歌 Gemini 被深度集成到OneUI中。新增4大AI功能：

即圈即搜

用S Pen触控笔或手指画一个圈，即可在超大折叠屏幕上获取图中事物的详细信息。

智绘人像功能

将照片用AI重新绘制成为其他风格，让自拍瞬间变成令人惊艳的艺术品。

同传

同传功能可现场翻译，无论您是想自由表达，还是听懂国际会议或外文指南，同传功能都能实现，利用折叠双屏的硬件特性进行翻译。

通话实时翻译

在通讯类应用程序上进行跨语言沟通时的实时语音翻译，本次支持了第三方软件在语音通话情况下的调用，未来有望兼容微信。

借助AI，三星还优化了Galaxy Z Fold6与Z Flip6数码变焦的表现，弥补高倍率下的细节损失。

三星承诺以上新增的AI功能将尽可能通过软件升级的方式下放给更多机型。三星还将为新品提供7代操作系统升级和7年安全更新服务。

在其他细节方面，Galaxy Z Fold6的屏幕峰值亮度有一定提升达到了2600尼特，Galaxy Z Fold6与Z Flip6防护等级来到了IP48，防尘防水能力得到加强，这部分提升对于折叠屏的机械结构来说是比较重要的。

智能穿戴：全息产品齐更新，还有智能戒指

三星Galaxy Watch系列与Buds系列也得到更新。三星 Galaxy Watch7系列更换了3nm制程处理器以及增强型三星BioActive生物传感器，除了处理器和传感器升级之外，三星Watch7较前代最大的改变就是内置了AI，三星 Galaxy Watch7系列是第一款内置AI的智能手表，可以通过机器学习让心率、ECG 心电图、血氧、身体成分、体温、睡眠检测等功能更加智能准确。

此外，这一次三星还首次为Galaxy Watch带来Ultra型号，Galaxy Watch Ultra售价5199，采用了更加硬朗的设计和造型，其中橙色的技术表冠格外显眼，可以实现更加丰富的交互功能。机身主体由钛金属打造，最高可以提供10ATM的防水性能，工作温度的范围是-22度到55度，无论是潜水还是登山都能满足。

全新设计的表带也让三星Galaxy Watch Ultra的佩戴更加牢靠。

预热已久的三星 Galaxy Ring 智能戒指也一同亮相，可以监测心率、压力水平、身体和皮肤温度等健康指标。最大的亮点是可以追踪打鼾和呼吸模式，更好的贴合了戒指随身佩戴的特性。

Galaxy Ring本身续航时间长达7天，配套充电盒可以补电三次，续航表现是相当优秀的。官网售价3099元，目前已经缺货。

三星 Galaxy Buds 3 / Pro 无线耳机则在外观上有较大变化，采用了更加符合人体工学的造型，Buds 3 Pro 在机身上甚至有独立的指示灯条用于判断廉洁状态。Galaxy Buds 3 / Pro拥有降噪和音质的双重提升，可以配合AI实现实时语音翻译，官方售价分别为1099与1599元，性价比较高

写在最后

毫无疑问，AI是这次三星Unpacked 2024的绝对主角，在手机方面三星没有过度堆砌配置，而是在完善上一代短板的同时，通过AI功能不断优化用户体验。AI也全面融入到三星的可穿戴产品线中，让健康监测与分析更加准确，智能戒指的设计思路令人眼前一亮，值得友商跟进。总体来说，是一场酣畅淋漓，内容丰富的新品发布会。