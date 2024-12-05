登顶3000元档性价比榜首，iQOO Neo10系列热售到手价仅2299元起

【天极网手机频道】安兔兔于近日公布11月安卓手机性价比榜，段迎来新选手。新近发布的iQOO Neo10的12GB+256GB版本凭借不错的性价比，拿到了896.3的性价比值成绩，登顶在2000~2999元价位段的榜首，iQOO Neo10 Pro凭借816.9的性价比值登顶3000~3999元价位段的第一。与上代相比，iQOO Neo10在ID设计上进行了小幅调整，并对处理器以及外围硬件进行了升级迭代。

天极网了解到，iQOO Neo10的起售价为2299元，而Neo10 Pro的起售价则为3199元。两款机型在外观设计及大部分配置上保持相同，仅在主芯片、内存和超广角镜头方面存在差异。Neo10搭载了第三代骁龙8芯片，配备LPDDR5X+UFS4.1的存储组合，后置摄像头配置为IMX921 5000万像素主摄+800万像素超广角。

而Neo10 Pro则搭载了满血版天玑9400芯片，辅以LPDDR5X Ultra+UFS4.1，后置摄像头配置为IMX921 5000万像素主摄和JN1 5000万像素超广角镜头。此外，Neo10 Pro还搭载了自研电竞芯片Q2和vivo自研超帧超分算法，为用户提供了更加流畅和稳定的游戏体验。

iQOO Neo10系列配备了6100mAh的大容量电池，支持120W超快闪充，15分钟即可充至50%，为用户提供了持久的续航体验。同时，两款机型都采用了6.78英寸的OLED直屏，支持144Hz的高刷新率，色彩调校出色，为用户带来了极佳的视觉体验。iQOO Neo10系列出厂自带OriginOS 5系统，全新的灵动岛通知功能、Jovi和蓝心小V的结合、更加开放的锁屏自定义以及底层重构的系统，为用户带来了更加流畅和智能的使用体验。

从天极网的观察来看，iQOO Neo10系列在性能、续航、影像和系统方面都为用户带来了全面的升级和强劲的表现，在2000~3999元价位段具有相当不错的竞争力，接下来一段时间里将成为性价比榜Top常客。无论是追求高性能的用户还是注重性价比的消费者，iQOO Neo10系列中找到适合自己的机型。目前，iQOO Neo10系列已全面开售到手价仅2299元起，感兴趣的朋友不妨多多关注。