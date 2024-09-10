Airpods 4全新发布、Airpods 新款配色升级、Airpods Pro 2代新功能汇总

【天极网手机频道】天极网最新消息，苹果于9月10日凌晨1点带来了全新随着新一代智能手表Apple Watch Series10和 Apple Watch Ultra2后，还带来了三款耳机的新消息，分别是AirPods 4的发布，AirPods Pro Max新配色版本和AirPods Pro 2功能升级等方面消息。

关于AirPods 4，搭载H2芯片，主要升级将支持USB C和magesafe磁吸充电，压力手势传感操作。

此外，AirPods还支持根据环境智能切换降噪模式和通透模式，无需手动调节，最高续航可达30h。

Airpods 4代的普通版本售价129美元，降噪版本售价为179美元，发售时间为9月20号。

关于新款的AirPods Max，主要还升级为type c接口充电，使得充电方式更加便捷，并且AirPods Max还带来了全新的配色，共五款配色，分别为午夜色、蓝色、紫色、橙色、星光色，售价为549美元。





关于AirPods Pro2代，并没有带来Airpods Pro 3代，主要是升级了AirPods Pro2代的新功能，主要升级为在听力健康方面，将支持Hearing Aid、Hearing Protecting和Hearing Testiing三大功能。

AirPods Pro2代将支持听力保护功能，甚至可以充当助听器的全新功能，苹果表示，该功能将在100多个国家地区上线。