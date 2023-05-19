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兼顾续航与大底潜望长焦，OPPO Reno10系列轻薄不妥协

2023-05-19 16:27:00 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】轻薄一直是OPPO Reno 系列最为个性鲜明的设计语言。在这个机身厚重当道的时代，Reno标志性的轻薄续写着个性，带来舒适的使用体验。OPPO今日再次透过官微发布预热海报为即将发布的Reno10 系列造势。根据最新的海报显示，OPPO Reno10 Pro+的重量仅为194g，难得地兼顾了轻薄手感与大底潜望长焦，打破“潜望不轻薄，轻薄没潜望”的行业难题。 

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  据了解，OPPO Reno10 系列通过模组小型化，打造超薄潜望模组，节省12%的镜头模组空间，让 Reno 的轻薄基因得以延续。不仅如此，通过高效空间堆叠，OPPO Reno10 系列将等效4700mAh的大电池放入了极致轻薄的机身。同时，得益于 SUPERVOOC S 电源管理芯片，节省45%快充器件面积，从而支持100W超级闪充。使得Reno10系列在不到200g的机身重量的同时还支持潜望长焦、百瓦闪充和大电池，实现了不妥协的轻薄。 

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  影像方面，OPPO Reno10 系列将搭载超光影潜望长焦，继承了Find X6 系列的人像效果，用计算光影的方式还原光线、人物主体和环境的正确光影关系，光影更自然，五官更立体，表情更生动，实现人像的构图自由。 

兼顾续航与大底潜望长焦，OPPO Reno10系列轻薄不妥协

  结合此前OPPO的官宣物料，OPPO Reno10 系列这一次融入了全新的设计元素，采用“视界之窗”的后置模组设计，外圆内方的模型彰显了其精致优雅的特性;双曲面对称设计使得屏幕边框也再次收缩，下边框窄至2.12mm，这也就意味着屏幕的屏占比将会有所提升，视觉体验自然会随之优化;配色上延续了Reno 系列一贯的色彩美学理念，提供灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝4款，其中“灿烂金”通过金缕流纱工艺，重新赋予手机后盖以全新的视觉观感。 

兼顾续航与大底潜望长焦，OPPO Reno10系列轻薄不妥协
OPPO Reno10系列

  作为新的十代里程碑之作，OPPO Reno10 系列既是人像旗舰，又是轻薄标杆。后续有关更多OPPO Reno10 系列新品信息可持续关注OPPO官微，也敬请期待5月24日14：30的新品发布会，届时可前往 OPPO 官网以及天极网进行观看。

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OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

OPPO Reno10 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)

  • 屏幕尺寸：6.74英寸
  • 分辨率：2412×1080
  • CPU型号：高通 骁龙778G
  • 5G制式：移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD)
  • 操作系统版本：Android 13
  • RAM容量：12GB
  • ROM容量：256GB
  • 电池容量(mAh)：4500mAh
  • 后置摄像头：6400万像素主摄镜头+200万像素黑白镜头
  • 前置摄像头：3200万像素主摄镜头
  • 识别方式：屏幕指纹识别，面部识别
  • NFC：支持
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