OPPO 正式进入AI手机时代！与千万用户共同开启AI手机元年

【天极网手机频道】在新春佳节之日，也是 OPPO 品牌成立 20 周年之际，OPPO宣布正式进入 AI 手机时代，为超千万用户提供领先不止一代的 AI 功能，正式开启 AI 手机的元年。

作为 AI 手机引领者，OPPO 将 AI 注入全新软件版本，让下一代 AI 体验走进千家万户。备受好评的小布AI 消除、全球首个小布AI 通话摘要、全球首个基于端侧大模型的 AI 超清合影，以及更加智慧和全能的新小布等上百项相当科幻的 AI 功能，都将在2024年春节期间通过系统更新推送至上千万台 OPPO 手机，让全国用户提前感受未来的 AI 生活。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“ AI 人工智能即将变得像自来水和 Wi-Fi 一样普及。除夕夜前，我们将向超千万的 OPPO 用户推送一版新软件， 包含上百项相当科幻的 AI 功能。辞旧迎新，万象更新，我宣布我们正式进入 AI 手机时代。”

OPPO 正在通过全新一代 AI 技术重塑智能手机的定义，帮助用户简化生活与工作中的复杂与烦恼，实现更具效率与幸福感的智能生活体验。作为全球首个端侧应用70亿参数大模型的 AI 手机，Find X7 系列已经充分展现了 AI 功能的潜力。OPPO 自主训练的、个性专属大模型――AndesGPT ，以端云协同的技术架构，包含从十亿到千亿级参数的多种版本，知识储备丰富、拥有无限记忆、也善用工具，支撑OPPO AI 手机多元化的应用场景。OPPO 也正式成立 AI 中心，汇集全球 AI 专家与资源，共同打造面向未来的全新一代 AI 手机体验。