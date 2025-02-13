开学享国补，来点新装备，华为nova 13系列有颜有实力值得选择

【天极网手机频道】一年一度的春季开学季到了，即将结束寒假返回学校开启新学期学习的学生们也选择这个时候更新自己的数码装备。在国补政策、开学季优惠的情况下，华为nova 13系列凭借不拘一格的ID设计、前后多焦段人像的影像体验、实力出众的鸿蒙AI趣玩等出色的综合体验，成为同档次中极具性价比的手机，非常值得学生等年轻群体选购使用。

大学生返校之后，朋友们聚餐聚会，都会秀出自己的新衣服、新装备。新手机的颜值当然也是大家关注的焦点。华为nova 13系列在外观设计上引领着时尚潮流，独特的低饱和度配色与格纹变奏设计，为手机赋予了前所未有的时尚感和松弛感。主打的“洛登绿”配色，结合背板加入的格纹元素，可在光线照射下呈现出细腻的动态美感，与春季穿搭相得益彰，彰显时尚品位。这样一部手机，一定会让年轻人在朋友们面前轻松出圈。

大学生的日常学习以及社团表演、社会实践等活动少不了拍照、录像，并能及时进行编辑处理，分享社交网络。这些应用场景对手机影像要求是很高的。华为nova 13 Pro带来前后多焦段人像，不但在硬件上前置搭载6000万人像追焦双摄，后置还有5000万多焦段人像三摄，无论是前置自拍，还是后置他拍，都能更好出片，影像能力获得更多年轻用户的青睐。

(林游锐)

不仅如此，华为nova 13系列在AI修图方面全面升级，带来AI最佳表情、AI消除、AI扩图等功能，可以在手机上轻松进行二次图像处理。尤其是首发的AI最佳表情功能，可以从连拍照片中挑选出每个人的最佳表情，并生成一张表情完美的照片，让每个人都能以最佳表情上镜。有了这样一部手机，年轻人可以充分释放创意，不再受到各种限制和制约。

(允大栗)

对于大学生们，很多会选择周末出游。有些专业可能还需要去野外进行实地考察、组织野外试验，甚至进入信号盲区。这就对手机的通讯信号稳定性，待机续航能力提出了更高要求。华为nova 13系列在鸿蒙智慧通信的加持下，无论是地库、电梯、地铁，还是演唱会等人员聚集情况，华为nova 13系列都能带来流畅的通信体验。特别是华为nova 13全系支持北斗卫星图片消息功能，在没有信号的场景下也可以通过卫星发送图片，让野外郊游、户外作业都多了一份保障、多了一分安全。

为了消除年轻人重度使用手机而产生的续航焦虑，华为nova 13系列还搭载了5000mAh大电池+100W智能快充Turbo，10分钟可以从3%充至50%，能让手机快速补充电量，使年轻人可以尽情在各种场景下，无拘无束的使用手机。

除此之外，华为nova 13系列还搭载了“香”当好用的HarmonyOS 4.2，带来更加安全流畅的使用体验。特别是nova 13 Pro的鸿蒙智慧小艺，知识库更丰富、时效性更强，为用户带来高效、稳定的使用体验。比如，小艺文档助手可以化身文案大师，生成多种类型的文案，无论是总结周报、写诗作文、还是小红书打卡文案，小艺皆可胜任;小艺美肤顾问则有上百万种护肤品、化妆品知识，为用户提供专业护肤指导。

不仅功能全面出色，而且华为nova 13系列还有很高的性价比。nova 13系列和nova Flip均享国家补贴15%，2月12日-3月16日，华为开学焕新季，nova 13系列限时优惠叠加国家补贴nova 13 Pro至高优惠600元，教育认证额外减50元;nova Flip限时优惠叠加国家补贴至高优惠1000元，教育认证额外减50元。此外，nova 13 Pro及nova Flip还有机会叠加以旧换新，具体活动信息请详询购买平台或当地门店。感兴趣的朋友，千万不要错过当下选购的好时机。