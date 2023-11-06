联发科发布天玑9300旗舰芯片：引领全大核时代，为生成式AI而生

【天极网手机频道】11月6日晚，联发科召开新品发布会，带来了全新的天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片，它采用了全大核架构设计，在拥有强悍性能的同时，还有着更低的功耗表现，有着出色的能效表现，同时在端侧生成式AI、游戏、影像等方面带来了升级，定义旗舰新体验。

MediaTek 董事、总经理陈冠州表示：“随着全面智能化时代的到来，MediaTek凭借在边缘计算领域的深厚功底和丰富经验，已经在智能终端、智能汽车、智能家居等多个领域实现了多元化发展并取得了优异成绩。通过我们领先的边缘AI计算与混合式AI计算技术，致力于为用户构建全新的全场景智能体验，推动生成式AI创新应用的普及，让前沿科技惠及更广泛的大众，赋能千行百业。”

MediaTek 资深副总经理暨无线通信事业部总经理徐敬全博士表示：“天玑9300是MediaTek迄今为止最强大的旗舰移动芯片，通过我们开创性的全大核架构设计，为旗舰智能手机带来令人惊叹的计算力突破。独特的全大核CPU结合新一代APU、GPU、ISP以及MediaTek特有的前沿技术，不仅可以显著提升终端性能和能效，还将为消费者带来卓越的端侧生成式AI体验。”

天玑9300采用台积电第三代4nm制程搭载，并且为了满足日益增加的移动计算力需求，创新性的采用了“全大核”CPU架构，包含4个Cortex-X4超大核，最高频率可达3.25GHz，以及4个主频为2.0GHz的Cortex-A720 大核，其峰值性能相较上一代提升40%，功耗节省33%。它还率先支持了LPDDR5T 9600Mbps内存。

根据官方的数据，天玑9300在GeekBench 6多核跑分可达7500-8000分，安兔兔V10常温环境跑分可达2130000+，实验室环境更是可以达到2200000+，性能非常强悍。

全大核架构工作速度更快、效率更高，具有更好的能效表现，在轻载及重在场景中，都可以降低功耗、延长续航时间。并且强劲的多线程性能可以让终端在多任务处理上有着更好的表现，如同时进行游戏和视频直播，或是在进行游戏的同时播放视频等。

GPU方面，天玑9300率先采用新一代旗舰12核GPU Immortalis-G720，与上一代相比，峰值性能提升46%，相同性能下功耗节省40%，带来持久流畅的旗舰移动游戏体验。

天玑9300搭载MediaTek第二代硬件光线追踪引擎，支持60FPS高流畅度的光线追踪，并带来游戏主机级的全局光照特效，为移动游戏画质体验树立新标杆。值得一提的是，联发科也在积极地拓展生态，目前已经有50+游戏加入追光计划，覆盖了Unity/Unreal/Messiah三大游戏引擎，未来大家会体验到越来越多支持光追的游戏。

此外，MediaTek特有的MAGT游戏自适应调控技术升级为“星速引擎”，不仅与游戏应用广泛合作，还将拓展更多类型应用的生态合作，持续提升用户体验。

在AI方面，天玑9300集成了为生成式AI而设计的MediaTek第七代AI处理器APU 790，其性能和能效得到显著提升，整数运算和浮点运算的性能是前一代的2倍，功耗降低了45%。APU 790内置了硬件级的生成式AI引擎，可实现更加高速且安全的边缘AI计算，深度适配Transformer模型进行算子加速，处理速度是上一代的8倍，1秒内可生成图片。

基于亿级参数大语言模型特性，MediaTek开发了混合精度INT4量化技术，结合MediaTek特有的内存硬件压缩技术NeuroPilot Compression，可以更高效地利用内存带宽，大幅减少AI大模型对终端内存的占用，支持终端运行10亿、70亿、130亿、最高可达330亿参数的AI大语言模型。

APU 790 还支持生成式AI模型端侧“技能扩充”技术NeuroPilot Fusion，可以基于基础大模型持续在端侧进行低秩自适应(LoRA，Low-Rank Adaptation)融合，进而赋予基础大模型更加全面的能力。

MediaTek的AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态，支持Android、Meta Llama 2、百度文心一言大模型、百川智能百川大模型等前沿主流AI大模型，完整的工具链助力开发者在端侧快速且高效地部署多模态生成式AI应用，为用户提供文字、图像、音乐等终端侧生成式AI创新体验。

影像这块，天玑9300拥有旗舰级的ISP影像处理器Imagiq 990，支持AI语义分割视频引擎，可进行16层的图像语义分割，对捕捉到的画面色彩、纹理、噪点以及亮度进行实时逐帧优化，从而使得视频录制的画面更明亮、锐利且细节更丰富。

借助景深和光斑双引擎的升级，天玑9300在4K视频录制时能呈现出电影级的光影效果。该芯片还集成了OIS光学防抖专核，可显著提升防抖运算速度和成片率，在运动场景和暗光环境下，能快速捕捉到高清晰度的图像。同时，天玑9300支持全像素对焦叠加2倍无损变焦功能。

除了以上这些，天玑9300还有着诸多新的技术和特性，在移动显示方面，天玑9300集成了MediaTek MiraVision 990移动显示处理器，支持180Hz WQHD和120Hz 4K显示，以及折叠屏形态的终端设备双屏显示。它搭载了旗舰智能电视级的AI景深画质引擎，结合APU 790 的强大AI性能，可以实时侦测主要物体和背景图像，搭配MediaTek MiraVision PQ图像画质增强技术，可以动态调整主要物体的对比度、锐度和颜色，增强整体图像的立体感，让画面更加栩栩如生。另外，天玑9300支持Android 14中的新Ultra HDR 格式，能让照片看起来更加鲜艳生动并与JPEG格式兼容。

音频方面，支持3个麦克风高动态录音降噪，凭借全方向的高动态收音能力，运用先进的噪声分离技术，可以有效过滤风噪等环境噪音，为用户提供更加纯净的HDR立体声录音体验。

通信和连接方面，天玑9300集成5G调制解调器，支持 Sub-6GHz 四载波聚合(4CC-CA)和多制式双卡双通，搭载MediaTek 5G UltraSave 3.0+省电技术，大幅降低5G通信功耗。天玑9300还将5G与AI融合，支持情境感知功能。

它还率先支持Wi-Fi 7，最高理论峰值速率可达6.5Gbps，同时搭载MediaTek特有的Wi-Fi 7增强技术，借助MediaTek Xtra Range™ 2.0 技术，Wi-Fi 7的室内覆盖可增加4.5米，并大幅提升设备间的数据传输速度，无惧干扰。天玑9300最高可支持3个蓝牙天线，特有双路蓝牙闪连技术，带来超低时延的蓝牙音频体验。

最后在安全方面，天玑9300集成双安全芯片，专用安全芯片采用了先进的用户数据安全设计，能够从开机源头开始保护个人隐私，同时具有物理隔离计算环境，让个人数据的加密和解密操作更加安全。MediaTek运用先进的内存标记扩展(MTE)技术打造更安全的应用程序开发环境，构筑更强大的用户数据安全保障。

写在最后

作为联发科全新的旗舰芯片，天玑9300的“全大核”架构在拥有更强性能的同时，还用大核高效带来了高能效，兼顾性能和续航，搭配上全新的旗舰GPU，在高负载的游戏中，不仅帧率更高更稳，而且功耗更低，不仅玩的爽，而且玩的久。而对于整个行业来说，这次天玑9300“全大核”架构创新且大胆的尝试，也为未来芯片发展带来了新的方向，并成为了“全大核”时代的引领者。

当然，还有端侧生成式AI，联发科不仅带来了算力更强的APU，并且通过技术创新，让端侧大模型可以在终端落地，加上AI开发平台NeuroPilot构建了丰富的AI生态，积极地促成各种相关应用的落地，让手机端侧的AIGC可以真正地被普通消费者所用。

最后，天玑9300芯片的智能手机预计将于2023年底上市，大家可以期待下哦。