从「超级月亮」到「超级月色」，华为P60 Pro重新定义夜景艺术！

【天极网手机频道】一直以来，华为P系列都聚焦手机影像系统，率先于行业内发起手机影像革命，从华为P30系列开始，更是引领整个行业开启拍摄超级月亮的“手机军备竞赛”。在华为春季旗舰新品发布会上，华为P60 Pro在此前基础上更进一步，带来全面优于「超级月亮」的「超级月色」，再次掀起一场「暗光长焦」浪潮。

作为新一代影像王者和美学先锋，华为P60 Pro在完成外观设计的全面升级之后，重点关注影像，搭载全新超聚光XMAGE影像系统，引领行业迈向手机影像新世代。尤其是如今影像旗舰的主摄日益完善，长焦系统也获得十足的进步，相较过去，现在手机影像可以拍的更远。但对于华为P60 Pro来说，这远远不够，既要拍的远，更要拍的好，同时大幅度提升镜头实用度，是这一代华为P系列新机的使命。「暗光长焦」是此前业内火热的「潜望长焦」技术之上的又一次长焦技术革新与进步，也是如今影像旗舰的主流发展趋势。

因此华为P60 Pro先在主摄上下功夫，业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量相比iPhone14 Pro Max提升191%，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。同时业界首创超聚光夜视长焦，长焦进光量比iPhone14 Pro Max多出惊人的488%，此外业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%，是业界进光量最大的长焦摄像头。

在如此扎实的硬件堆叠之下，华为P60 Pro影像能力获得跨越式升级，由此实现从「超级月亮」到「超级月色」的越阶提升。适逢5月4日到5月7日的新一轮满月，中国国家地理发起全网最美月色照挑战活动，不少摄影师、用户纷纷向中国国家地理发起挑战，晒出最美月色，其中不少用户选择用华为P60 Pro来拍摄「超级月色」照片。

相较以往仅仅拍摄一张月亮照片而言，「超级月色」则更加关注月亮之外的景色，画面元素更加丰富，同时也更加考验华为P60 Pro在暗光下的成像能力。这张照片中，用户在两座楼宇之间寻得一丝静谧，拍摄出氛围感十足的月色照片，即使处于极度暗光场景下，华为P60 Pro依然非常出色的还原了月亮本身的纹理和细节。同时两边大楼并没有因为压制月亮高光导致画面偏暗，反而在大楼本身灯光的衬托下与月色相得益彰。

而在另一张拍摄的照片中，整个月亮与建筑则有了更多“交流”。即使面对亮度不足的场景，华为P60 Pro依然将两者的关系处理地十分和谐，月面细节丰富，尤其月亮边缘没有出现光线散射问题，同时建筑边缘依旧锐利清晰，明暗有致，整个画面质感十足。月亮与建筑上的龙头相辅相成，颇有种单龙戏珠的意境。

如果单看华为P60 Pro的样张，可能无法体会其「暗光长焦」的实力强劲。这张华为P60 Pro与当下旗舰iPhone 14 Pro Max和三星S23 Ultra的样张对比中，三者差距尤为明显。同一场景下，iPhone 14 Pro Max整个画面毫无纯净度可言，尤其是月亮曝光严重，与建筑糊到了一起，更像是一个路灯。而曾经的夜视仪王者三星S23 Ultra相比iPhone 14 Pro Max要稍好一些，画面纯净不少，但明暗显然没有控制好，月亮表面细节丢失严重，建筑本身颜色失真。而华为P60 Pro则展现出了碾压级别的影像实力，不仅高光压得住，月表细节凸显，在整个建筑之上显得锦上添花，无愧「超级月色」的美名。

华为P60 Pro的实力远不止如此，在白天场景下，长焦微距能够为用户呈现微观视角下的奇特场景。在这组网友拍摄的斗鱼照片中，斗鱼唯美的尾巴在华为P60 Pro的长焦镜头下质感凸显，颜色艳丽但不溢出，一切都恰到好处。尤其是在边缘细节的处理上，华为P60 Pro的处理堪称顶级，将日常生活中难以感知的壮美以照片形式还原在用户眼前。更难能可贵的是，这些都是用户随手一拍的作品，让普通人也能轻松出片。

在开辟手机行业的影像赛道之后，华为P系列仍未停下脚步，转而带领华为P60 Pro迈向另一座无人攀登的高峰――「暗光长焦」。全面升级的「超级月色」，以及实用性极高的超聚光XMAGE影像系统，都让用户得以在片刻间获得一张堪比专业影像的成片，轻松记录生活。如果说影像旗舰发展至今已然完成了前十年的进化使命，那么华为P60 Pro则毅然决然打开通往下一个十年的大门，以本世代影像旗舰之王的身份，探索下一世代遥不可及的影像巅峰。

如果你想拥有不一样的拍照体验，拍出惊艳朋友圈的月色照，不妨入手一台喜欢的华为P60系列手机，开启随时随地拍大片的乐趣吧。