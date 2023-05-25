Reno 独家色彩美学，OPPO Reno10 系列持续引领流行趋势

OPPO于5月24日正式发布 Reno 系列的十代里程碑之作――全新 OPPO Reno10 系列。新机在外观上的全新设计，既延续了Reno系列一贯的色彩美学理念，也融入了全新的设计元素，持续引领流行趋势。OPPO Reno10系列还带来了性能铁三角与长寿版 100W 超级闪充等旗舰配置，能为用户带来旗舰级使用体验。目前，OPPO Reno10系列已正式发布并开启预售，近期有购机或换机需求的朋友可多关注。

实际上，每一代Reno 新品，都代表着 OPPO 在色彩、材质、工艺领域的最新探索。凭借新颖的配色、高级的质感，OPPO Reno 系列曾屡次创造流行，成为手机行业的时尚风向标。而OPPO Reno10 系列这一次带来四款全新配色，分别为灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝，精致且优雅。

其中Reno10 系列「灿烂金」，延续上一代的「明日金」配色，通过金缕流纱工艺，重新赋予手机后盖以全新的视觉观感。「灿烂金」配色采用全新金缕流纱工艺，金色的光泽搭配细腻的纹理，实现独一无二的高级质感。

除此以外，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，下边框窄至2.12mm，自然衔接手机的屏幕与背板。OPPO Reno10 系列还推出全新的摄像头模组设计――视界之窗，外圆内方，呈现极简的几何风格，寓意着每一位 Reno 用户都可以捕捉大千世界的美好。目前，OPPO Reno10系列已正式发布并开启预售，近期有购机或换机需求的朋友可多关注。