携手巴黎雅顾工作室，荣耀200系列带来全新手机摄影体验

【天极网手机频道】5月27日，荣耀正式发布新一代数字系列手机――荣耀200系列。作为迈入全新代际的力作，荣耀200系列在影像、设计、屏幕、续航及系统等方面都带来了全新升级。荣耀200系列携手巴黎雅顾摄影工作室，以AI为核心技术打造了媲美专业级人像摄影的移动端影像体验，更搭载了升级AI助眠显示的荣耀绿洲护眼屏、旗舰级青海湖电池技术以及全新的MagicOS 8.0操作系统，实现了全方位的体验升级，成为引领科技与艺术完美融合的又一典范之作。

科技与艺术交融 携手雅顾共探AI时代移动影像美学

在移动影像领域，荣耀始终坚持对标单反的价值主张，不断突破技术边界。而拥有90 年历史的传奇人像工作室――巴黎雅顾摄影工作室则凭借对光影的极致掌控和肖像摄影的深厚造诣，被誉为“光影传奇”。

本次荣耀200系列与巴黎雅顾摄影工作室达成深度技术合作，打造“雅顾光影写真大师”。在AI赋能之下，荣耀200系列凭借行业领先的光影增强通路算法重现经典光影人像，开启移动影像新赛道。

荣耀200系列搭载AI光影写真人像引擎，以AI为核心技术，全流程对标雅顾专业影像，重构手机人像美学，为用户带来雅顾生动人像、质感人像、经典人像三种人像风格。此外，针对专业用户需求，荣耀200系列还支持HDR双风格拍摄，实现逆光自由构图，同一场景轻松定格不同人像光影艺术效果。

硬件配置上，荣耀200系列全系采用后置5000万像素三主摄写真相机，与前置5000万像素光影写真镜头，无论他拍、自拍，都能达到专业级水准。其中，荣耀200 Pro更配备了数字系列史上最大的1/1.3英寸H9000雅顾光影旗舰主摄，结合112°超广角微距镜头、以及最高支持50倍变焦的光影长焦镜头，在不同光线和拍摄场景下都能实现高质量的专业影像表现。

首发AI个性化助眠显示 开启AI护眼新时代

在Magic Live智慧引擎加持下，荣耀绿洲护眼屏首次将AI融入护眼体验，荣耀200系列业内首发搭载AI个性化助眠显示功能，可以通过AI学习睡眠习惯、识别睡眠意图、区分时空场景，助用户舒适好眠。荣耀200系列联合复旦大学研制AI助眠显示色温曲线，综合视疲劳下降达14%，持续引领AI护眼新时代。

荣耀200系列延续荣耀绿洲护眼屏的德国莱茵TÜV无频闪与全局护眼3.0双重认证，支持 3840Hz超高频PWM调光，克服视觉疲劳问题，兼顾饱满色彩与护眼体验;行业领先的4000nits峰值亮度，即使在强光环境下，屏幕内容依然清晰可见。

此外，荣耀200系列的屏幕设计也颇具匠心。其中，荣耀200 Pro采用悬浮流线四曲屏设计，屏幕R角抗褶皱性能达到业内顶尖水准，边框视觉等距;荣耀200则采用全等深悬浮四曲屏设计，屏幕曲线流畅，黑边宽度仅1.5mm，为用户带来“直屏观感，曲屏手感”的独特用机体验。

旗舰级电池搭配强悍性能 重塑手机体验新标杆

旗舰级青海湖电池的首次下放，让荣耀200系列在电池技术与充电构架实现了同档位领跑。该机配备5200mAh青海湖高密度电池，能量密度高达740Wh/L，相较于上代石墨体系实现了5.56%的显著提升，在减小电池体积的同时使电池容量增加200mAh，为用户带来了比肩旗舰的续航体验。

此外，荣耀200系列全面搭载行业前沿的充电技术，全系支持100W有线超级快充，35分钟即可充满，为用户带来急速充电体验。荣耀200 Pro还额外支持66W无线超级快充与无线反向充电功能，不仅有效解决用户的手机电量焦虑，还能在紧急情况下轻松为其他设备提供电力支持。

硬件层面，荣耀200系列采用性能强悍的高通骁龙芯片，搭配荣耀独家的底层技术调优，深度挖掘高通骁龙芯片的内在潜能，最大化发挥手机性能，保证游戏体验的流畅顺滑。旗舰同款的荣耀自研射频增强芯片C1+则能为用户提供更强的移动体验，让蜂窝通信接受收益与发射收益均得到显著提升，在弱网场景下，更快、更稳地接入移动网络。

MagicOS 8.0开启智慧生活 AI技术革新全场景体验

荣耀200系列全线搭载MagicOS 8.0操作系统，带来以人为中心的体验进化，在人机交互、互联办公及安全用机等方面实现了全面突破。

最受好评的荣耀任意门功能，可基于意图跨应用一步直达，在购物种草场景下，可帮助用户即刻完成下单。灵动胶囊则通过信息主动触达，帮助用户轻松查阅关键信息。这些基于平台级AI技术的高效便捷的交互形式，让用户在日常生活中得以实现各类服务场景的无缝连接。

除此之外，荣耀200系列还支持智慧识码、隔空手势、注释不熄屏、三指下滑等智慧交互体验，凭借强大的AI特性，为用户带来前所未有的智能科技享受。

新艺术美学设计 演绎自由自然主义浪漫之美

在色彩选择上，荣耀200系列采用源于大自然的独特美学配色，在经典的绒黑色之外，带来了三款别具一格的海岸配色――天海青、珊瑚粉、月影白。其中，主打色“天海青”将清澈如镜的海洋之美融入其中，以独特的色彩魅力展现了优雅浪漫的视觉效果。

设计方面，荣耀200 Pro从“海岸曲线”汲取设计灵感。机身背部采用近乎S形的曲线设计，将曲折的海岸线巧妙地融入机身之中，让尽显大海和海岸带来的无限宽阔之美。

荣耀200系列则延续了经典的“新艺术之镜”设计，以新艺术风格的巅峰之作――高迪的代表建筑“米拉之家”为设计灵感。全新中轴对称规整椭圆的天井之窗形态，让镜头模组以自然有机的几何轮廓，与机身的海岸线条交相辉映，共同演绎独特的设计之美。

荣耀200系列的发布，再次彰显了荣耀对极致体验的执着追求与不断创新，不仅让用户的每一次使用都充满惊喜与愉悦，更持续引领行业的未来发展新趋势。

荣耀200系列于5月27日正式开启预售，其中荣耀200共有12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB四种配置，起售价格2699元;荣耀200 Pro共有12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四种配置，起售价格3499元。

与此同时，还发布了荣耀平板9 Pro和荣耀Earbuds X7两款新品。全新一代纸感护眼柔光屏――荣耀平板9 Pro搭载2.5K超清分辨率，144Hz刷新率，支持类自然光护眼等旗舰科技，为用户带来超越预期的体验突破，售价2299元起。

全新荣耀Earbuds X7， 拥有和荣耀200系列同款配色――天海青和月影白，采用半入耳式设计，通过了中国电子音响行业协会的“金耳朵音质认证”，拥有40小时超长续航，售价299元。