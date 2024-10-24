无影抓拍，OPPO Find X8抓拍体验新高度

【天极网手机频道】今晚，OPPO正式发布了OPPO Find X8系列，全系不仅在外观设计、性能配置上实现了全面升级，更在人像抓拍领域带来了全新突破。OPPO Find X8系列凭借其独创的“无影抓拍”技术，解决传统人像抓拍中常见的模糊、表情失真等问题，让用户在任何场景下都能轻松捕捉到生动、清晰的人像照片。

OPPO Find X8通过高速对焦、智能曝光优化以及先进的图像稳定算法，实现了对人物动态的精准追踪与快速响应。

像飘动的发丝，是许多人像摄影中难以捕捉的细节。但是在Find X8中凭借其高速快门和精准对焦技术迅速调整焦距和曝光，能够轻松定格发丝飘动的清晰瞬间，让照片中的人物形象更加生动和立体;衣服的纹理和质感也同样保持最佳的清晰状态，耳饰和项链细节也保持细节和质感，让人像更加精致和优雅。

除了卓越的抓拍能力，OPPO Find X8系列还加入了实况功能，实况功能不仅让照片更加生动，还能让分享变得更加有趣。实况照片不仅包含了静态的图像信息，还记录了拍摄前后的动态瞬间，形成了一段短小的视频片段，当用户将照片分享到社交平台时，其他用户可以通过长按图片观看到照片拍摄前后的动态效果。

另外，OPPO Find X8系列人像模式下还新增了“柔光模式”，提供朦胧、柔美以及梦幻三种氛围感，在人像模式的基础下根据环境和人物的关系搭配极具氛围感的模式，轻松拍出具备朦胧美感或者梦幻质感的照片，复古且有韵味。此外，通过人像模式拍摄照片，用户可以在输出的照片界面找到光圈调节功能，在按下快门之后调节照片的光圈大小，得以调整背景的虚化效果，从而达到人物和背景分明，达到突出主体的效果。

不得不说OPPO真的很懂用户真正在乎的需求是什么，人像要有氛围，抓拍也要清晰，主打一个“听劝”，让用户抓拍定格“美”一刻，让用户从此告别“摆拍”。