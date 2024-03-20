专访荣耀赵明：实践AI跨系统融合，荣耀将带领产业链变革

【天极网手机频道】荣耀春季旗舰新品发布会于3月18日正式举行，会上荣耀发布全新AI使能的全场景战略，推出平台级AI赋能、以人为中心的跨操作系统体验，基于意图识别的全新人机交互，以及与全球产业链共振创新的荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR 保时捷设计 、AI PC荣耀MagicBook Pro 16等一系列智能设备。发布会后，荣耀终端有限公司CEO 赵明与包括天极网在内的多家媒体，就产品策略、研发思路、AI战略等问题做了进一步交流。

荣耀终端有限公司CEO 赵明

Magic系列每一代都很扎实，今年会推出小折

谈及至臻版和保时捷设计，赵明表示，当荣耀技术不断溢出的时候，需要至臻版和保时捷来承载创新。荣耀现在需要有这两个版本的产品放在高端市场，不同的创新点需要不同的产品来承载。比如巨犀金刚玻璃，超动态鹰眼等。另外就是Tandem屏幕的量产难度太大，但荣耀是在给整个行业解决问题。

至于荣耀Magic6系列销量，赵明透露，荣耀Magic6系列相比上一代增长60~70%。Magic系列每一代都要夯实，技术到了，产品力到了，市场份额水到渠成。荣耀今年海内外势头都很不错，国内是两位数增长，国外是翻着番的增长。同时赵明还透露，荣耀有一款Flip产品会在2024年推出，它一定会给行业带来与众不同的体验。

荣耀做很多事每一步都要走扎实，做正确而艰难的事情，旗舰也是这样，比如这一代，Magic6的拍照，随便盲测。屏幕，护眼，今天我们也做到最好了，还有青海湖电池，算法，AI，都走在了前边，AI有且只有我们，做了四层技术布局。

荣耀对AI的思考，AI使能跨系统融合



谈及AI手机和AI PC哪个形态会成为AI的最佳载体？赵明认为，AI PC的算力和功耗更强，但是AI手机应用场景日常化，训练最多的一定是手机，手机更便携，用得更多，使用的时候就是对AI的训练。手机的AI服务呈现更多样化，它一定是更懂你的，这是它们的差别。

荣耀对AI的思考是能不能把它们融合起来，解决用户需求。荣耀AI四层架构的其中之一，是AI使能跨系统融合，手机、PC可以跨系统、跨设备，荣耀畅想未来所有设备能够组成一个AI算力共享的完整体。

在荣耀看来，平台级AI是荣耀引领这一场AI变革、面向未来构建消费者的AI体验的底层核心能力。荣耀在AI上的思考和实践将引领整个产业链。荣耀坚信，踏踏实实地构建底层技术优势，把中国产业链与全球创新结合在一起，用开放与封闭竞争，就能够带来突破的硬件创新以及更好的用户体验。

保持高研发投入，把创新不断商业化

谈到荣耀能带来哪些新质生产力给行业和用户？赵明表示，中国本来就有很多创新和专利，荣耀希望用创新给行业一些新的热点，比如我们的青海湖电池，有很多企业都在做，但都没有商业化，但当我们商用了之后，研发人员在发布会上热泪盈眶。 把创新技术不断商业化，这是荣耀能为新质生产力做出的贡献。AI也是一个更好的契机，它能对资源的再分配，来提供更好的服务，AI对材料和能源，也都会提出新的要求。

在研发上，荣耀坚持长期的价值主张，荣耀每年投入的研发费用占收入的10%，去年研发投入占到11.5%，未来也将继续保持高研发投入。现在我们越来越多的投入放到N+1、N+2去了，沉默成本很高，失败也不要紧，可以带来经验。

赵明的访谈解答了荣耀产品为什么能一次又一次刷新行业天花板，它是一个基于用户需求，形成研发，突破，创新，引领的闭环。逆周期的高强度投入引擎驱动，荣耀选择不等风。这条路很艰难，顶着压力往前走，才有四层AI、屏幕、护眼、电池等领域推动行业发展。正如成龙大哥在发布会上演讲所说“经历风雨，终见彩虹”。