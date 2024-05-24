开启未来智能生活，OPPO Reno12系列引领AI手机普及

【天极网手机频道】在科技的浪潮中，AI技术以其独特的魅力和强大的潜力改变着我们的生活方式。作为领先的智能终端品牌，OPPO始终站在科技的前沿，不断推动AI技术的创新与应用。近日，OPPO正式发布了全新Reno12系列，它不仅展现了OPPO在影像技术上的卓越实力，更在AI领域实现了重大突破，成为了AI手机新纪元的领航者。

OPPO在AI领域的布局与投入可谓深远。自品牌创立以来OPPO就不断探索AI技术在智能手机中的应用，致力于为用户提供更加智能、便捷的使用体验。通过持续的技术创新，OPPO成功将AI技术融入到了手机的拍照、通话、语音助手等多个方面，为用户带来了全新的智能生活体验。

全新推出的Reno12系列不仅搭载了旗舰芯片和ColorOS系统，还引入了多项全新的AI功能，为用户带来了更加智能、便捷的使用体验。例如全系配备了OPPO独家的AI消除功能，能够智能识别照片中的多余元素并一键消除，甚至可智能填补消除的空白处，无论是拍摄合影时乱入的路人，还是拍摄风景时不需要的画面，都能通过AI消除功能轻松解决。



AI消除功能

Reno12系列还引入了AI闭眼修复功能，同样能智能识别照片中闭眼的人物，并通过AI技术将其眼睛“一键扒开”，让每个人都能拥有明亮眼眸的合影照片。这一功能对于拍摄大合照时有人闭眼的场景非常实用，无需再费力拍摄多张照片或使用复杂的PS软件进行后期处理。



AI闭眼修复功能

此外，Reno12系列还支持实况照片功能，拍摄时系统会捕捉照片拍摄前后的动态画面，让用户能够回顾照片拍摄时的精彩瞬间。通过实况照片功能，用户可以更加生动地分享自己的生活和见闻。



实况照片功能

从最初的简单语音识别，到现在的智能场景识别、自然语言处理等技术，OPPO AI技术正不断推动着智能手机行业的变革。OPPO Reno12系列的发布无疑为AI手机的发展注入了新的活力，凭借强大的AI功能和卓越的用户体验，成为了AI手机新纪元的领航者。未来，随着AI技术的不断发展和应用拓展，相信OPPO将继续引领AI手机的普及潮流，为用户带来更多惊喜和便利。