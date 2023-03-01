OPPO低碳发展白皮书：承诺2050年实现自身运营碳中和

【天极网手机频道】近日，2023世界移动通信大会(MWC 2023)在西班牙巴塞罗那正式举行。OPPO作为受邀参展的中国企业代表，以“Inspire to Believe”为主题，向大众展示了诸多先进的产品或技术，同时也公布了企业可持续发展方面的实践成果和未来规划。会上，OPPO正式发布《OPPO低碳发展白皮书》，并承诺将于2050年实现自身运营碳中和。

“可持续发展”作为全行业乃至全球的发展目标，涵盖了人类活动的方方面面。作为国内头部厂商的OPPO，始终遵循“科技为人，以善天下”理念，在明确自身运营中、长期减碳目标后，加大自身低碳践行力度，向实现“生产低碳化、产品低碳化、投资低碳化、低碳数字化、低碳标准化”转型升级。

自2020年开始，OPPO一直积极致力于从源头减量、能源替代、节能增效、循环利用四个维度推动工厂、办公楼以及数据中心温室气体减排。经过两年的积极开展节能减排行动，已实现自身运营范围内超过6,000吨温室气体减排量。具体来看，主要包含了绿色生产、绿色产品以及绿色数据中心建设三方面。

在绿色生产方面，OPPO通过改善生产设备，利用光伏、绿电等清洁能源，节能增效、循环利用。例如：OPPO针对工厂范围内的重点用能设备、空气压缩机、冷冻站等设备或环节，开展了一系列节能技改工作，提高自身清洁能源的应用比例，从而减少生产环节的碳排放。

绿色产品方面，OPPO主要针对原材料获取阶段、产品使用阶段、生命周期结束阶段总共三个阶段，践行绿色低碳的理念，实现产品全生命周期的绿色管理。例如：产品包装设计到材料选择，致力于使用可回收、可循环、可降解的原材料;采用新的电池健康引擎技术使电池更加耐用，最大限度地提升电池的使用寿命;建立了产品回收体系，在国内外市场开展以旧换新业务，推动旧手机的回收和再利用等等。

绿色数据中心方面，OPPO建立了首个自建超大型数据中心――滨海湾低碳绿色数据中心。其采用高效UPS、中温冷水系统、磁悬浮冷机、板换、雨水回收至冷却塔、外墙保温隔湿等措施，能够实现远低于国内平均水平的电力使用效率和水分利用率，从源头降低能耗。根据OPPO的数据显示，OPPO自研云类资源碳排放数据平台，完整收集并展示全球私有云(中国大陆、印度)机房及服务器相关的碳排放数据，截至目前已减排二氧化碳上万吨。

此外，去年OPPO首次针对全球范围内自身运营产生的温室气体排放展开核算工作。其覆盖中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国及土耳其等国家的共11个工厂/仓库、21处办公楼宇以及9个数据中心，全面、准确的盘查结果将为科学规划低碳发展路径提供基础支撑。

对于OPPO而言，“科技为人，以善天下”不仅是OPPO的品牌信仰，更符合可持续发展的长远目标。《OPPO低碳发展白皮书》的发布，也是在向大众宣告着，其将会持续加强企业的碳管理机制建设，细化碳管理的工作内容，以期全面助力集团实现低碳发展目标。至于未来具体会如何，我们拭目以待。